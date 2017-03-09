Asus Zenfone 3 Android 7.0 Güncellemesi Türkiye'de Yayında

Asus Zenfone 3 (ZE552KL) için Android 7.0 Nougat güncellemesi Türkiye'de yayınlandı.

Yeni akıllı telefon ailesi Zenfone 3'ü geçtiğimiz aylarda düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturan Asus, telefonun Android 6.0.1 Marshmallow ile kutudan çıktığını ancak satışa çıkar çıkmaz kısa bir süre içinde Android 7.0 Nougat güncellemesi alacağının sözünü vermişti.

Asus'un dediği oldu ve bugün itibariyle Türkiye'deki Asus Zenfone 3 (ZE552KL) modeli için WW-14.2015.1701.8 sürüm koduna sahip Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlandı. Zenfone 3 sahibi olan kullanıcılar telefonlarını yeni Android sürümüne yükseltebiliyor. Zenfone 3 ailesinin diğer üyeleri için güncellemenin durumu henüz bilinmiyor.

Eğer siz de bir Asus Zenfone 3 kullanıcısıysanız güncellemeyi Ayarlar > Cihaz Hakkında > Yazılım Güncelleme sekmesinden kontrol ederek OTA aracılığıyla telefonunuz üzerinden indirip kurabilir ya da bilgisayarınız üzerinden bu bağlantıya giderek Zenfone 3'ünüze Android 7.0 Nougat güncellemesini kurabilirsiniz.