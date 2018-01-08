Asus'tan Amazon ve Google'a Rakip: Lyra Voice

Alexa ve Google Home'un büyük bir savaş verdiği CES 2018'e ve akıllı hoparlör piyasasına Asus, Lyra Voice ile damga vurmayı hedefliyor.

Amazon'un Alexa'sı için CES 2018'in harika geçtiğini şirketin açıklamalarından görüyoruz. Zira Google da fuar alanının otopark bölümüne kurduğu dev stantla, Alexa'yla savaşı büyüttüğünü zaten geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Artık bu alanın bir aktörü daha bulunuyor: Asus Lyra Voice.

CES Yenilikçilik Ödülüne layık görülen Lyra Voice, şarkıları aktarmaktan çok daha fazlasını yapmayı amaçlayan akıllı bir hoparlör. Alexa ses asistanının bulunduğu Lyra Voice stereo ses verebiliyor. Asus, Lyra Voice'un tasarımında gelenekçi bir tutum seyretmiş. Diğer yandan kumaş tasarımı da Google'ın Home serisini hafiften andırıyor.

Lyra Voice'un nasıl performans gösterdiğini bilmek için henüz çok erken. Yukarıda belirttiğimiz gibi her ne kadar performansla ilgili detaylı bilgimiz olmasa da stereo ayrımı olan bir hoparlör görmek oldukça sevindirici. Bununla birlikte Asus'un yeni cihazla ilgili net bir ifadesi bulunmuyor ancak yakın zamanda fiyatlandırmaya yönelik bir açıklama yapılması bekleniyor.