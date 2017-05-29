Asus’tan Kaby Lake İşlemcili Yeni Laptop: VivoBook Pro 15

Asus, Intel Kaby Lake işlemcili, 4K ekranlı ve GeForce GTX 1050 ekran kartlı VivoBook Pro 15 N580'i tanıttı.

Asus alüminyum kasaya sahip bu dikkat çeken yeni laptopunu tanıttı. VivoBook Pro 15 N580 adındaki bu laptopun 800 dolarlık baz modelinde Intel Core i5 7300HQ işlemci, 500 GB HDD ve Full HD bir ekran bulunuyor. Ayrıca Intel'in Optane adlı depolamayı hızlandıran sistemi de baz modele dahil edilebilir.

Asus bu performanslı parçalar içeren yeni laptopunda hafifliği ve inceliği korumayı başardı. Baz modelinin ağırlığı 1.99 kilogram ve 19.2 milimetre gibi bir inceliğe sahip. VivoBook Pro iki fanlı soğutma sistemiyle performanslı parçaların soğuk kalmasını sağlıyor. Alüminyum kasası sayesinde sağlam ve kaliteli hissettiren bu laptop dokunduğumuzda da oldukça serin.

VivoBook'un aydınlatmalı klavyesi de oldukça başarılı. Kullanırken sağlam ve esneme yapmıyor. Tuşsuz touch pad'in yüzey sürtünmesi ise tam gerektiği gibi üretildi.

Asus'a göre VivoBook'un opsiyonel 4K ekranı sRGB renk paletinin %100'ünü gösterebiliyor.

Asus VivoBook 15 N580 Özellikleri

İşlemci: Intel Core i5-7300HQ - Intel Core i7-7700HQ

Intel Core i5-7300HQ - Intel Core i7-7700HQ Bellek: 16GB'a kadar

16GB'a kadar Ekran Kartı: Intel Core HD 630 - NVIDIA GeForce GTX 1050 (opsiyonel)

Intel Core HD 630 - NVIDIA GeForce GTX 1050 (opsiyonel) Ekran: 15.6" 1080p - 15.6" 1080p IPS (opsiyonel) - 15.6" 1080p sRGB IPS (opsiyonel) - 15.6" 4K sRGB IPS (opsiyonel)

15.6" 1080p - 15.6" 1080p IPS (opsiyonel) - 15.6" 1080p sRGB IPS (opsiyonel) - 15.6" 4K sRGB IPS (opsiyonel) Hafıza: 500 GB veya üstü HDD - 128 GB veya üstü SSD (opsiyonel)

500 GB veya üstü HDD - 128 GB veya üstü SSD (opsiyonel) Hoparlör: Harman Kardon Stereo Hoparlörler

Harman Kardon Stereo Hoparlörler Batarya: 47 Wh

47 Wh Girişler: 2 adet USB 2.0, kulaklık girişi, SD kart okuyucu, Kensington kilit, 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 3.0 Type-C, HDMI

VivoBook Pro'nun çıkış tarihi henüz belli olmasa da fiyat-performans olarak dikkat çekiyor.