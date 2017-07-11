Asus'un yeni çıkaracağı dizüstü bilgisayarın odağında tamamen öğrenciler yer alıyor ve Asus, bu bilgisayarları okullar için üretecek.

Asus, CES'te yaptığı açıklamasında Chromebook Flip C213'ün okullar için yapılacak olan bir cihaz olacağından bahsetti. Lastik benzeri bir tampona sahip olacak cihazın bir diğer özelliği ise modüler yapıya sahip olması. Ayrıca 360 derece dönmesine olanak tanıyan bir menteşeye de sahip olacak. Eğer öğrenciler cihazın herhangi bir parçasına zarar verirse, modüler parçalara sahip olması sayesinde, BT departmanları cihazların parçalarını yenileriyle değiştiriebilecekler.

Teknik özelliklere göre cihaz, 11.6 inçlik Full HD dokunmatik ekrana ve 12 saate kadar dayanabilen bir bataryaya sahip. Diğer özellikleri ise:

Intel Apollo Lake Çift Çekirdekli N3350 İşlemci

4GB RAM ve 32GB depolama alanı

İki USB-C bağlantı noktası, Iki adet USB Type-A bağlantı noktası, MicroSD kart okuyucu ve bir kulaklık girişi

HD ön yüz kamerası ve 5 megapiksel arka yüz kamerası

Cihaz, Eylül ayında 399 dolara piyasaya sürülecek. Asus bu cihazı, Acer'in diğer bir eğitim odaklı cihazı ile aynı anda tanıttı. Acer'in duyurduğu cihaz ise Chromebook Spin 11'di. Chromebook'ların zaten eğitim sektörünün yarısını temsil ettiği bildirilmekle birlikte, her iki şirket de açık bir şekilde eğitim sekötürünü tam anlamıyla fethetmeye çalışıyor.