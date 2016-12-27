Asus’tan Yeni Bir Chromebook Geliyor

Asus, Chromebook serisine ait yeni bir dizüstü bilgisayarı piyasaya sürecek.

Asus, geçtiğimiz sene Chrome OS’e yönelik olarak Chromebook Flip’i çıkarmıştı. Şimdi ise şirketin Chromebook ailesine ait yüksek kalitede yeni bir dizüstü bilgisayarı piyasaya süreceği söyleniyor. Bu dedikoduların kaynağı ise, Newegg’te listenen 499 dolarlık C302CA kodlu dizüstü bilgisayar. Ancak Neweeg, bu dizüstü bilgisayarı listeledikten kısa süre sonra sitesinden kaldırdı.

Flip’ten daha iyi olacağı söylenen yeni dizüstü bilgisayar, 12,5 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Cihazda, işlemci olarak Intel Core M3 bulunacak. Bununla birlikte 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı barındıracak. Ayrıca yeni Chromebook’un Flip’ten biraz daha ağır ve 0,5 inç daha kalın olacağı ve Flip’in metal tasarımının daha zarif bir halini barındıracağı ifade ediliyor.

Asus’un Ocak ayında gerçekleştirilecek olan CES’te yeni Chromebook’u tanıtması bekleniyor.