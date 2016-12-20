ASUS'tan Yeni Zenfone Telefonlarının Habercisi Olan Video!

ASUS, ZenFone ailesini genişletecek yeni bir telefon/telefonlar tanıtmayı planlamakta.

ZenFone ailesine üçüncü nesil cihazları ile devam eden ASUS, Ocak ayının ilk haftasında düzenlenecek CES 2017 etkinliği çerçevesinde yeni bir telefon ya da telefonlar tanıtmaya devam edecek.

Firma tarafından paylaşılan bir videoda, henüz ne olduğunu bilmediğimiz yeni bir telefon / telefonlar, ''limitler olmadan inanılmazı keşfetmek'' başlığı ile duyurulmuş.

Hali hazırda ZenFone 3 ailesi üyesi ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Max'i tanıtan ASUS'un söz konusu yeni cihazının büyük ihtimalde kısa süre önce de özellikleri ile orataya çıkan ZenFone 3 Zoom olduğu düşünülmekte.

Daha önceden ortaya çıkan özelliklerine göre ZenFone 3 Zoom'te tıpkı iPhone 7 Plus'ta da mevcut olduğu gibi optik zoom özelliği sunacak çift arka kamera olacak. Tabii bu durum telefonun üst seviye bir cihaz olacağı beklentisi yaratmasın. Telefonun diğer özelliklerine baktığımızda Snapdragon 625 çipset, 5.5-inç 1080p çözünürlükte ekran, 4GB RAM, 64GB sabit depolama alanı ve 4,850mAh batarya bulunmakta.

Henüz cihazın isminin ZenFone 3 Zoom olup olmayacağı belli değil. Fakat, Zoom ailesi üyesi olacağı büyük bir ihtimal. ASUS, telefonun tanıtımını 4 Ocak'ta gerçekleştirecek.