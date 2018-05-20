Asus'tan Zenfone 3 Varyasonlarına Oreo Müjdesi

Zenfone 3 ve Zenfone 3 Deluxe'ün ardından Zenfone 3 Zoom'da Oreo güncellemesine kavuştu. Güncellemenin kısa süre içerisinde tüm Zoom kullanıcılarına ulaşması bekleniyor

Asus’un ZenFone 3 Deluxe’üe Oreo güncellemesinin ardından Zenfone 3 Zoom kullanıcıları da Android 8 Oreo'ya geçiş yapmaya başladı. 17 Mayıs itibariyle güncellemeleri hızlandıran Asus, ufak bir bahar temizliği yapmanın da gerekli olduğunu düşünerek bazı değişiklikler yapmaya gitti. Photocollege,Do it later, TripAdivisor, Puffin Browser, Minimove ve Kindle uygulamaları yeterince işlevsel olmaması nedeniyle cihazdan kaldırılmasına karar verdi.

Bunun dışında uygulama ikonlarında minik değişikliklerle daha kullanıcı dostu bir arayüze gitmeyi seçen Asus, hızlı kaydırma özelliklerini de Zoom'a entegre etmiş durumda. Cihaza dair gizlilik ayarlarında da ufak değişiklikler ile son halini alan güncelleme, yavaş yavaş Zenfone kullanıcılarına dağıtılmaya başladı. Bu geliştirmeyle ilgili görece olarak tek olumsuz kısım ise işletim sisteminin biraz daha fazla yer kaplayacak olması diyebiliriz. Ancak bunu hatırı sayılır bir sorun olarak değerlendirmek haksızlık olacaktır.

Eğer bir ZenFone 3 sahibiyseniz ve güncellemeyi henüz alamadıysanız bunun normal olduğunu belirtmek gerekiyor. Henüz size ulaşmayan güncellemeniz, çok yakında adresini bulacaktır; ancak yine de süreci hızlandırmak için güncellemeleri sık sık kontrol etmenizi tavsiye ederiz.