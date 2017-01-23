Asus'tan Raspberry Pi'ye Efsane Rakip: Tinker Board!

Raspberry Pi gibi ürünlerin yaygınlaşması, Asus'u harekete geçirdi. Şirket, Tinker Board ile Raspberry Pi'yi geride bırakmak niyetinde.

Asus'un yeni ürünü göründüğünden çok daha güçlü. Raspberry Pi'nin canını epey çıkması beklenen "Tinker Board", Pi ile aynı boyutta olmasına rağmen 4 çekirdekli Rockchip işlemcisi, 4K video oynatma becerisi ve 24 bit ses desteği gibi özelliklerle donatılmış. Evinizde minik bir medya istasyonu kurmak için fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Asus Tinker Board, rakibi Pi'den 2 kat fazla belleğe sahip; yani 2 GB RAM sunuyor. Gigabit ethernet mimarisi de cihazın becerilerini üst seviyeye taşıyor.

Asus Tinker Board, rakibi Raspberry Pi'ye yakın bir bedelle; yani 68 dolarlık fiyatla satışa sunuluyor. Ancak şunu vurgulamamızda fayda var: Tinker Board gibi anakartlar, Debian Linux ve türevleri için geliştirildi ve Kodi medya işleme yapısına destek veriyorlar. Yani çok geniş bir yazılım desteği beklememenizi öneririz. Ne var ki Asus dev bir firma, karşımıza her an yeni sürprizler çıkartabilir.