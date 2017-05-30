Asus'un Bu 35 İnçlik Kavisli Monitörü 200Hz Hız Veriyor!

Geçtiğimiz haftalarda Acer'ın tanıttığı monitöre, azılı rakibi Asus'dan cevap geldi. Bu monitör 35" boyutunda, kavisli ve 200Hz yenileme hızına sahip.

Yeni Asus ROG Swift PG35VQ, 3440x1440 piksel çözünürlüklü bir 35" Quantum Dot LCD ekrana sahip. Acer'ın yeni tanıttığı modelde de tamamen aynı panel kullanılıyor. Bu panel HDR teknolojisini desteklese de Asus'un HDR'yi özelliklerinde belirtmesine rağmen Acer bu özelliği belirtmedi.

Asus'un PG35VQ'sunu öne çıkaran özellik ise 200Hz yenileme hızına sahip olması. Acer'da yenileme hızı hız aşırtma ile 120Hz, standart olarak 100Hz olarak belirlendi. Ayrıca bu iki monitörde de G-Sync olduğunu belirtelim.

Çözünürlük ve görüntü kalitesi önemli olsa da, yenileme hızı ve tepki süresi monitör için en önemli özellikleri oluşturuyor. Yenileme hızı ve tepki süresindeki performansı ile Swift PG35VQ bu iki Tayvan merkezli firmanın savaşını Asus'un kazanmasını sağlıyor.

Şimdilik bu monitörlerin 21:9 olan görüntü oranı bazı turnuva oyunlarında sorun yaşatabilir. Henüz bu orana destek vermeyen oyunların en kısa sürede destek vermeye başlaması artık şart oldu.

Asus ROG Swift PG35VQ'nun fiyatı şimdilik bilinmese de Acer'ın $1100 (3907 TL) olan fiyatından aşağı kalacağı düşünülmüyor.