Asus’un Çerçevesiz Ekranlı Yeni Harikası: Pegasus 4S

Akıllı telefon üreticilerinin 2017 yılında bir akım haline getirdikleri çerçevesiz ekran furyasına, güçlü donanım üreticisi Asus da katıldı. Firma, yeni cihazı Pegasus 4S ile fırtına gibi geliyor.

Asus, önceki haftalarda Çin’in patent kuruluşuna onaylattığı çerçevesiz ekranlı Pegasus 4S’i duyurdu. Asus'un yeni amiral gemisininçÇift kamerası, 4 GB RAM kapasitesi ve metal gövdesiyle gözleri kamaştıran bir tasarımı var. Firamanın yıllardır devam ettirdiği ZenFone serisine alternatif olacak cihaz, çerçevesiz yeni bir Asus serisinin başlangıcı da olabilir. Ancak firmanın konuya ilişkin net bir açıklaması henüz bulunmuyor.

Arka yüzünde bir adet parmak izi okuyucusu bulunduran Pegasus 4S, tüm fiziksel tuşların sağ tarafta bulunduğu bir gövdeye sahip. SIM kart ve hafıza kartı tepsisi ise cihazın sol tarafında bulunuyor. Şarj girişi olarak USB Type-C bağlantısını tercih eden firma, hoparlörü bu port etrafına konumlandırmış. (Evet, cihazda yalnızca bir hoparlör bulunuyor) 5.7 inçlik 1440x720 çözünürlüklü ekranı amiral gemilerin gerisinde kalsa da oldukça yeterli durumda. 4 GB ve 3 GB RAM’li iki seçenekle pazara sunulacak cihazın, aynı zamanda 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı hafıza seçeneği de sunması bekleniyor.

Pegasus 4S’in arkasında 16 MP ve 8 MP’lik iki kamera var ve her ikisi de tıpkı iPhone’lardaki gibi çıkıntı yapan bir tasarıma sahip. Önde ise 8 MP'lik tek kamera bulunuyor. Batarya konusunda bonkör davranan Asus, 4030 mAh’lik bir güç şebekesi koyarak cihazın donanımına kıyasla oldukça yeterli bir tercihte bulunmuş.

Andorid 7.0 Nougat ile birlikte gelen cihazda Asus’un kendi arayüz tasarımı olan ZenUI bulunuyor.

Asus Pegasus 4S Beklenen Teknik Özellikleri:

İşlemci: 8 Çekirdekli orta sınıf MediaTek ya da Qualcomm işlemci

Ekran: 5.7 inç 1440x720 LCD

RAM: 3GB ve 4 GB olmak üzere iki seçenek

Dahili depolama: 34 veya 64 GB

Arka Kamera: 16 MP ve 8 MP çift

Ön Kamera: 8 MP tek

Batarya: 4030 mAh

Android Nougat ile ZenUI

Parmak izi okuyucusu

USB Type-C bağlantısı

Cihazın fiyatı henüz net olarak açıklanmadı fakat diğer Çin merkezli alternatif üreticilerden bir tık yukarıda fiyatlar beklemek doğru olacaktır. Bu da bizi 300 ila 350 dolar arasında bir noktaya getiriyor.