Asus’un Çift Arka Kameralı Yeni Telefonu Ortaya Çıktı!

Asus'un 2017'de çıkarmayı planladığı iddia edilen yeni cihazının görüntüleri TENAA'da ortaya çıktı.

Yeni cihazın model numarası X00KD olarak geçiyor. Zenfone Go'ya da bakıldığı zaman benzer model numarasıyla başladığı için bu cihazın, Zenfone Go serisinden olabileceği düşünülse de tamamen ayrı, yeni bir seri de olabilir.

Fotoğraflardan, arkada LED flash eşliğinde çift kamera olduğunu görüyoruz. Ön tarafta, entegre bir parmak izi tarayıcısı ile gelebilecek fiziksel home tuşu olacak. Üst tarafta kulaklık girişi ve üst çerçevede selfie kamerası yer alıyor. Yani 2017'deki standart telefonlardan birisi diyebiliriz.

TENAA, cihazın önemli donanım özelliklerini açıklamasa da, GFXBench gibi bazı siteler daha fazla bilgi veriyor. GFXBench, ASUS_X00KD'nin giriş seviye bir akıllı telefon olduğunu vurguluyor. Cihaz, 5 inçlik 720p ekran paneline sahip olacak ve MediaTek MT6737 SoC ile güçlendirilecek. ARM Mali-T720 GPU'nun yanında 1.3GHz hızında çalışan bir octa-core Cortex-A53 CPU yer alacak. 2GB RAM ve 16GB dahili depolamayla gelecek cihazda, kullanıcılara sadece 10GB kullanılabilir alan kalacak.

Yeni Asus akıllı telefonun, otomatik odaklama, yüz algılama ve flaş özellikli 12 veya 13 megapiksellik birincil kamera ile geleceği ve ikincil kameranın ise 5 megapiksellik 4K UHD'de (3840 x 2160) videolar kaydedebilen bir kamera olması bekleniyor.

Sensör açısından, cihazın bir ivmeölçer, bir manyetometre (e-pusula), bir ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü ve GPS ile birlikte gelmesi bekleniyor. Yakında çıkacak olan bu cihazın Asus'un "GO" serisi giriş seviyesi akıllı telefonlarda bir sonraki versiyonu olarak pazarlanıp pazarlanmayacağını göreceğiz. Bunu öğrenmek için biraz daha beklemeliyiz.