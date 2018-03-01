Asus'un Zenfone 5 Tanıtımında Yaptığı Komik Apple Göndermesi

Asus, Zenfone 5 serisi ile birlikte iPhone X’un çentikli ekran tasarımını klonladı. Ancak bu klonun teknik özellikleri tam anlamıyla bir amiral gemisi. Ekrandaki çentiğin daha küçük olduğu cihazın lansmanında Asus, Apple’ı “meyve” şeklinde anarak katılımcıları güldürdü.

Apple’ın iPhone X ile birlikte öne sürdüğü tartışmalı ekran tasarımı, akıllı telefon üreticilerinin bir kısmı tarafından ciddi anlamda benimsendi. Apple her ne kadar ekrandaki çentiği gelişmiş sensörlere sahip donanımlar için yapmak zorunda olsa da diğer üreticilerin kanı, bu çentiğe hemen ısınıverdi. Asus ise piyasadaki en iddialı iPhone X klonu olan Zenfone 5’i görücüye çıkarttı.

MWC 2018 kapsamında yapılan tanıtımda elbette firmanın bu “özenti” tasarım hakkında açıklama yapması da bekleniyordu. Çünkü Asus’tan söz ediyoruz, alternatif bir telefon üreticisi olsa da elektronik piyasanın en iddialı markalarından birisi konumunda. Zenfone 5’in %90 oranındaki ekran-gövde oranı, iPhone X’in %86 oranından çok daha iyi görünüyor. Böylece ekran daha büyük oluyor ve Zenfone 5, diğer “çakma” klonlara karşı rüştünü kanıtlıyor.

Ekranın alt kısmında yer alan çerçeve de iPhone X’a oranla neredeyse yok gibi.



Asus Zenfone 5Z

Asus bu telefonun tanıtımı sırasında tasarım için yaptığı “Fruit Phone X” göndermesiyle yüzleri güldürdü:



"Küçük çentik, Fruit Phone X'in çentiğinden %26 daha küçük"

Türkçesi kulağa biraz abes kaçıyor ancak dünyanın en değerli şirketi bir anda bu tanıtım sırasında “meyve” olarak anılıyor. Herhalde isim hakkı kullanımına ve ticari sınırlamalara takılmamak için böyle açık bir gönderme yapıldı. Zira iPhone X da “iPhone X” şeklinde anılınca bir anda anonim bir cihaz algısı yaratıyor.

Açık konuşmak gerekirse Zenfone 5’in ekranındaki çentiğin daha küçük olmasının tek sebebi, Apple’ın Face ID teknolojisi klonlayamamasıdır. Nitekim Apple bile söz konusu sensörleri üretip telefon gövdesine yerleştirirken ciddi sorunlarla karşılaşmış, iPhone X tedarik sürecini ertelemişti.

Bakalım Asus Zenfone 5 elimize ulaştığında da aynı değerlendirmeleri yapabilecek miyiz? Yorumlarınızı bekliyoruz, takipte kalın. :)