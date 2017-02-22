Yeni nesil telefonların şov yapacağı Mobil Dünya Kongresi'nde Asus, sadece GTX 1060 ekran kartlı yeni ZenBook Pro dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Barselona'da düzenlenecek dünyanın en büyük mobil teknolojileri fuarı Mobil Dünya Kongresi'nin başlamasına günler kala, Tayvanlı elektronik devi Asus'un Mobil Dünya Kongresi için yaptığı planlar belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi 2016'da akıllı telefon üreticileri yeni telefonlarıyla adeta şov yaparken Asus, telefon tarafındaki sürprizlerini kendi ülkesinde düzenlenen CES Asia etkinliğine saklamıştı. Zenfone 3 ailesini yeni yeni Türkiye pazarına getiren şirket görünen o ki bu yıl da Mobil Dünya Kongresi'nde yeni telefonlarına değinmeden sadece yeni bir bilgisayarını duyuracak.

NotebookItalia sitesi tarafından paylaşılan bilgiye göre, Asus'un Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtacağı yeni ZenBook Pro modeli güçlü teknik özellikleri ve tasarımıyla Apple'ın MacBook Pro'suna rakip olacak. İnce ve zarif tasarımına rağmen GTX 1060 ekran kartıyla gelecek olan Asus ZenBook Pro, 15.6 inçlik 4K çözünürlüklü ekranı ve 7. nesil KabyLake tabanlı Intel Core işlemcileriyle hem güçlü özellikler hem de tasarım tarafında MacBook Pro'yu geride bırakmayı hedefliyor.