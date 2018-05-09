Asus’un Sürpriz ZenFone Modeli Sızdırıldı!

Rekabet, sadece dev şirketler arasında olmaz. Akıllı telefon dünyasındaki küçük üreticilerin de mücadeleleri artık heyecan uyandırıyor. OnePlus 6’nın tanıtılmasına günler kala, Asus’un Snapdragon 845 işlemcişi yeni ZenFone modeline ait Geekbench testleri ortaya çıktı.

Bu yıl Barcelona’da düzenlenen MWC 2018’de Asus, alternatif üreticiler arasındaki en iddialı lansmanlardan birisini yaptı. ZenFone serisini yeniden harekete geçiren firma, amiral gemisi rekabetinde büyük top olarak kullanacağı Zenfone 5z modelini görücüye çıkarttı.

ZenFone 5z, ekranındaki çentikle iPhone X klonları arasındaki en başarılı cihazdı. Henüz satışa sunulmayan cihazın model numarası ise ZS620KL olarak belirlenmişti. Model numarası, bir cihazın gizliliğini sağlamak adına önemli bir detay. ZenFone 5z bekleyişi sona erecek.

Geekbench'te ortaya çıkan yeni sonuçlar ise farlı bir model numarasına sahip, yeni bir Asus amiraline işaret ediyor:

Z01RD model numarasına sahip olan bu cihaz, Asus’un hiç beklenmedik bir adım atacağına yönelik söylentileri de doğrular nitelikte. Tek çekirdekli performans puanı 2471 olan cihaz, çok çerkirdeklide 9209 puan alarak sınıfındaki rakiplerine kafa tutacağını göstermiş.

8 GB RAM, 1.77 GHz’lik 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemci gibi önemli teknik özellikler belli olan cihazın, OnePlus 6’tan çok daha yüksek performans gösterme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz.

Asus’un yakın zamanda yeni bir duyuru yapmasını bekliyoruz. Cihaz hakkındaki detaylar netleştikçe aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.