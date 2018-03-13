Asus’un Sır Gibi Sakladığı Zenfone 5 Max Netleşiyor!

Zenfone serisinde öze dönüşü temsilen büyük bir değişime giden Asus, MWC 2018 kapsamında Zenfone 5’in iç modelini de tanıtmıştı. Ancak bu cihazlar arasında Zenfone 5 Max bulunmuyordu. Cihaz hakkına yeni detaylar ortaya çıktı.

Şubat 2018 sonunda düzenlenen MWC 2018 etkinliğinin en dikkat çekici lansmanlarından birisini Asus düzenledi. Firma, yeni ZenFone 5 serisini görücüye çıkarttı. Cihazlar bugüne kadar görülen en iddialı iPhone X klonlarıydı. Hatta Asus, ekranındaki çentiğin iPhone X’dan daha küçük olduğunu anlatmak için Apple’a sürekli üstü kapalı göndermelerde bulundu.

Asus ZenFone 5, 5Z ve 5 Lite modellerini gördük, ancak sızıntılardan hareketle konuşacak olursak bir üyenin eksik kaldığını görüyoruz. Şirketin sır gibi saklayıp beklettiği ve adını hiç dillendirmediği ZenFone 5 Max, yakın zamanda piyasaya çıkabilir. Zira cihaz hakkında yeni bilgiler ve test sonuçları ortaya çıktı.

ZenFone 5 Max, tekli ve çoklu çekirdek performansı testine tabi tutuldu:

ZenFone 5 Max'in çoklu çekirdek testinde 5386, tekli çekirdek testinde 1518 puan aldığı görülüyor.

Sonuçlar cihazın beklenildiği gibi bir amiral gemisi değil, orta seviyede bir cihaz olacağına dair önemli bir işaret. Bu neden Asus’un bu cihazı sır gibi saklıyor olmasına ve elinde bekletmesine şaşırmak gerekiyor.

Elde edilen bilgilere göre Qualcomm Snapdragon 660 yongası ve 4GB RAM ile gelecek olan cihaz, performans açısından beklenilenin altında kalacak. Ancak bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Zira orta seviyeli cihazlar arasında rahatlıkla tercih edilebilecek bir model.



Asus ZenFone 5

Android 8.0 Oreo ön yüklü olarak gelecek cihazın ekranı 18:9 en-boy oranına sahip olacak. 5.7 inçlik boyutu ve bir adet iPhone X’dan nispeten daha küçük çentiği bulunacak. Ayrıca cihazın 3.5 mm’lik kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantılarını da desteklemesi bekleniyor.

Elimizde henüz ZenFone 5 Max’e ilişkin batarya ve kamera özelliklerine dair net bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha çok bilgi elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden takipte kalmaya devam edin :)