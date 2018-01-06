Asus'un Yeni Canavarı XG Station Pro TB3 Grafik Kutusu

2007 yılında ROG XG Station 2 ile harici ekran kutusu konusunda önemli bir kitleye ulaşan Asus, bu seferde benzer bir ürün olan XG Station Pro'yu kullanıcılarına sundu.

Asus XG Station Pro, kullanıcıların dikkatini ilk olarak sade tasarımı ve alüminyum kasasıyla çekiyor. Kullanıcılarının dizüstü bilgisayarlarına, masaüstü düzeyinde ekran kartı takmasına olanak tanıyan XG Station Pro, bilgisayarlar ile Thunderbolt 3 portu üzerinden haberleşiyor. 40 Gbps’e kadar bant genişliği sunan Thunderbolt 3 portu, kullanıldığı cihazların harici ekran kartının tüm gücünden yararlanmasına imkan tanıyor.

Ürünün arka tarafında, ana makineye bağlanabilmesi için bir Thunderbolt 3 USB-C konektörü ve çevre birimleri için ikinci bir USB 3.1 Gen 2 Tip-C portu vardır. Asus, XG Station Pro'nun bir ana bilgisayar veya dizüstü bilgisayarını çalıştırıp güçlendiremeyeceğini söylesede, USB 3.1 portu bir akıllı telefonu şarj etmek için 15 W'a kadar güç sağlayabilir. Kutunun çıkarılabilir üst ve yan panelleri, bizlere 2,5 yuvalı bir ekran kartı takma yolunu temizleme imkanı sunuyor.

Asus, XG Pro'nun Nvidia 900 serisi ve daha yeni kartların yanı sıra, AMD Radeon R9 ve daha yeni kartlarla çalışacağını söylüyor. MacOS ve Windows sistemleri destekleyen XG Station Pro, iki adet 120mm fan aracılığı ile ekran kartlarını soğutuyor. Aynı zamanda ürün, 330W güç desteği sayesinde ekran kartlarının isteğini karşılayacak bir düzeyde bulunuyor.

Asus, XG Station Pro'ları bu ayın sonunda 329 dolar fiyatıyla satışa çıkartmayı planlıyor. XG Station Pro, şimdilik Windows için AMD and Nvidia serisi kartları, macOS Sierra'da ise sadece AMD Vega serisi kartları destekleyecek. Bu ekran kutusu oyun oynamak isteyip de, masaüstü bilgisayar almak istemeyen kullanıcıları memnun edecek gibi gözüküyor. Bakalım XG Station Pro isteneni karşılayıp rakiplerinin önüne geçebilecek mi?