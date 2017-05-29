  • Asus’un Yeni Modemi, Dizayn ve Teknolojisiyle Dikkat Çekiyor

Asus’un Yeni Modemi, Dizaynı ve Teknolojisiyle Dikkatleri Üzerine Çekiyor!

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Tasarımlarıyla her zaman dikkat çeken Asus, yeni ürettiği modem ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Başlamadan önce,  ​Dyson Bladeless hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi pervanesi gözükmeyen serinletici fan üreticisidir. Motorları içeride olup üzerindeki yuvarlak başınının kenarlarından ortaya doğru havayı güçlü bir şekilde üfleyen sistemler üretir:

Asus’un yeni modeminin tasarımı ise Dyson Bladeless’e benzemesi oldukça dikkat çekti.
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Ayrıca özellikleride sıradan modemlere göre daha fazla. Tamamen antensiz olan modemin çipseti: İntel’in son teknolojisi ile birlikte üretilmiş ve AC2600 sınıfı (Çift Bant) Dual-Band’ a sahip. Bu da şu demek oluyor: dilediğiniz gibi, küçük cihazlarıda sorunsuz bir şekilde bağlayabileceksiniz ve herhangi bir kopukluk sorunu ile karşı karşıya kalmayacaksınız. 



Bir USB ve 4 adet LAN bağlantısına sahip olması da bizler için oldukça iyi, 4 adet bilgisayarı dilediğimiz gibi internete bağlayabileceğiz. Ortasının mavi ve delik olmasıyla birlikte şık bir tasarıma sahip olan yeni Asus Blue Cave modemin 180 Dolar -güncel kur değerine göre yaklaşık 650 TL'ye- satışa sunulacağı söyleniliyor.

Kaynak : https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/5/29/15708536/asus-blue-cave-wifi-router-wireless-computex-2017
Etiketler: wifi, asus, modem, Dyson Bladeless
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