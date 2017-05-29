Asus’un Yeni Modemi, Dizayn ve Teknolojisiyle Dikkat Çekiyor

Tasarımlarıyla her zaman dikkat çeken Asus, yeni ürettiği modem ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Başlamadan önce, ​Dyson Bladeless hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi pervanesi gözükmeyen serinletici fan üreticisidir. Motorları içeride olup üzerindeki yuvarlak başınının kenarlarından ortaya doğru havayı güçlü bir şekilde üfleyen sistemler üretir:

Asus’un yeni modeminin tasarımı ise Dyson Bladeless’e benzemesi oldukça dikkat çekti.





Ayrıca özellikleride sıradan modemlere göre daha fazla. Tamamen antensiz olan modemin çipseti:’in son teknolojisi ile birlikte üretilmiş ve AC2600 sınıfı (Çift Bant)’ a sahip. Bu da şu demek oluyor: dilediğiniz gibi, küçük cihazlarıda sorunsuz bir şekilde bağlayabileceksiniz ve herhangi bir kopukluk sorunu ile karşı karşıya kalmayacaksınız.Bir USB ve 4 adet LAN bağlantısına sahip olması da bizler için oldukça iyi, 4 adet bilgisayarı dilediğimiz gibi internete bağlayabileceğiz. Ortasının mavi ve delik olmasıyla birlikte şık bir tasarıma sahip olan yenimodemin-güncel kur değerine göre yaklaşık 650 TL'ye- satışa sunulacağı söyleniliyor.