  • Asus, Yanlışlıkla 4 Yeni Akıllı Telefonunu Yayınladı!

Asus, Yanlışlıkla 4 Yeni Akıllı Telefonunu Yayınladı!

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Asus, Zenfone 4 serisi 4 telefonunu yanlışlıkla Fransız web sitesinde yayınlayarak kullanıcılarına tanıtmış oldu.

Asus, Zenfone 4 serisi akıllı telefonlarını bir Fransız sitesinde 'yanlışlıkla' yayınladı. Bu sayede kendi kendisine ürünlerini sızdırmış oldu.Sızıntılar arasında ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Selfie Pro ve ZenFone 4 Max yer alıyor.

Fransız sitesinde yayınlanan Zenfone 4 serisi 4 telefonu aşağıdan görebilirsiniz.

ZENFONE 4

  • 5.5-inç tam HD AMOLED ekran
  • Snapdragon 630 işlemci
  • 64GB genişletilebilir depolama alanı ve 4GB RAM
  • 3,300mAh pil
  • Arka kısımda 12MP ve 8MP'lik çift kamera ve 8MP'lik selfie kamerası
  • Beyaz ve siyah renk seçenekleri
  • Fransa'da 499 €

ZENFONE 4 SELFIE

  • Snapdragon 430 işlemci
  • 5.5-inç IPS 1280 x 720 ekran
  • 64GB genişletilebilir depolama alanı ve 4GB RAM
  • 3,000mAh pil
  • Ön kısımda 20MP ve 8MP olmak üzere çift kamera, arka kısımda 16MP kamera
  • Fransa'da 299.99 €

ZENFONE 4 SELFIE PRO

  • Snapdragon 625 işlemci
  • 5.5-inç tam HD AMOLED ekran
  • 4 GB RAM ve 64 GB'lık genişletilebilir depolama alanı
  • 24MP ve 5MP'lik çift ön kamera, 16MP'lik arka kamera
  • Fransa'da 399.99 €

ZENFONE 4 MAX

  • 5.2-inç IPS 1280 x 720 ekran
  • 3GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanı
  • 4,100mAh pil
  • 13MP ve 5MP'lik çift arkakamera, 8MP'lik ön kamera
  • Fransa'da 229.99 €
Kaynak : https://www.theverge.com/2017/8/11/16131392/asus-leaks-phones-zenfone-4-selfie-pro-max
Etiketler: asus, ZenFone 4, asus zenfone 4 selfie, asus zenfone 4 max
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