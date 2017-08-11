Asus, Yanlışlıkla 4 Yeni Akıllı Telefonunu Yayınladı!

Asus, Zenfone 4 serisi akıllı telefonlarını bir Fransız sitesinde 'yanlışlıkla' yayınladı. Bu sayede kendi kendisine ürünlerini sızdırmış oldu.Sızıntılar arasında ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Selfie Pro ve ZenFone 4 Max yer alıyor.
Fransız sitesinde yayınlanan Zenfone 4 serisi 4 telefonu aşağıdan görebilirsiniz.
ZENFONE 4
- 5.5-inç tam HD AMOLED ekran
- Snapdragon 630 işlemci
- 64GB genişletilebilir depolama alanı ve 4GB RAM
- 3,300mAh pil
- Arka kısımda 12MP ve 8MP'lik çift kamera ve 8MP'lik selfie kamerası
- Beyaz ve siyah renk seçenekleri
- Fransa'da 499 €
ZENFONE 4 SELFIE
- Snapdragon 430 işlemci
- 5.5-inç IPS 1280 x 720 ekran
- 64GB genişletilebilir depolama alanı ve 4GB RAM
- 3,000mAh pil
- Ön kısımda 20MP ve 8MP olmak üzere çift kamera, arka kısımda 16MP kamera
- Fransa'da 299.99 €
ZENFONE 4 SELFIE PRO
- Snapdragon 625 işlemci
- 5.5-inç tam HD AMOLED ekran
- 4 GB RAM ve 64 GB'lık genişletilebilir depolama alanı
- 24MP ve 5MP'lik çift ön kamera, 16MP'lik arka kamera
- Fransa'da 399.99 €
ZENFONE 4 MAX
- 5.2-inç IPS 1280 x 720 ekran
- 3GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanı
- 4,100mAh pil
- 13MP ve 5MP'lik çift arkakamera, 8MP'lik ön kamera
- Fransa'da 229.99 €