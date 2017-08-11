Asus, Yanlışlıkla 4 Yeni Akıllı Telefonunu Yayınladı!

Asus, Zenfone 4 serisi 4 telefonunu yanlışlıkla Fransız web sitesinde yayınlayarak kullanıcılarına tanıtmış oldu.

Asus, Zenfone 4 serisi akıllı telefonlarını bir Fransız sitesinde 'yanlışlıkla' yayınladı. Bu sayede kendi kendisine ürünlerini sızdırmış oldu.Sızıntılar arasında ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Selfie Pro ve ZenFone 4 Max yer alıyor.

Fransız sitesinde yayınlanan Zenfone 4 serisi 4 telefonu aşağıdan görebilirsiniz.

ZENFONE 4

5.5-inç tam HD AMOLED ekran

Snapdragon 630 işlemci

64GB genişletilebilir depolama alanı ve 4GB RAM

3,300mAh pil

Arka kısımda 12MP ve 8MP'lik çift kamera ve 8MP'lik selfie kamerası

Beyaz ve siyah renk seçenekleri

Fransa'da 499 €

ZENFONE 4 SELFIE

Snapdragon 430 işlemci

5.5-inç IPS 1280 x 720 ekran

64GB genişletilebilir depolama alanı ve 4GB RAM

3,000mAh pil

Ön kısımda 20MP ve 8MP olmak üzere çift kamera, arka kısımda 16MP kamera

Fransa'da 299.99 €

ZENFONE 4 SELFIE PRO

Snapdragon 625 işlemci

5.5-inç tam HD AMOLED ekran

4 GB RAM ve 64 GB'lık genişletilebilir depolama alanı

24MP ve 5MP'lik çift ön kamera, 16MP'lik arka kamera

Fransa'da 399.99 €

ZENFONE 4 MAX