Asus, Yeni Tanıtımında Zenfone 4V'yi Açığa Çıkarmış Olabilir

Asus'un yayınladığı teaserda tanıtımı yapılan ürün Zenfone 4V olabilir.

ASUS’un yeni Zenfone 4 serisini önümüzdeki ay açıklaması bekleniyor, fakat yeni teaser gönderisi bu seriden birinin çıkış tarihiyle ilgili bazı ipuçları veriyor.

Teaser gönderisi bu sabah erken saatlerde basına verilmiş ve aynı zamanda Roland Quandt kendi hesabından Twitter’da paylaşmıştı. Söz konusu görselde mevcut birçok ipucu var.

Bunlardan bazılarını analiz edecek olursak:

Öncelikle ‘Geniş Kenarda Yürüyün’ şeklinde bir yazı var resimde. Bunun yanında birbiriyle örtüşen, çapraz vaziyette duran ve kamera çerçevesi içerisine alınmış iki adet telefon görseli var. Bu haliyle ‘V’ harfini oluşturuyorlar. Ve son olarak da ‘Tarihin resmini çekin’ metni var.

Tüm bunların dün itibariyle listelenen telefonlardan biri olan Zenfone 4V’ye işaret ettiğini düşünüyoruz. Çapraz duran telefonlar V harfine delalet ettiği gibi, sol bölümde görünen iki adet halka da, telefonun dual kamera kurulumuna sahip olduğunu gösteriyor.

‘Geniş Kenarda Yürüyün’ bildirimi merceklerden birinin geniş açılı olacağına, ‘Tarihin Resmini Çekin’ sözünün de telefonun kameraya önem verilen bir telefon olacağına işaret ettiği aşikar.

ASUS’un hali hazırda dual kameralı Zenfone Zoom S/Zenfone 3 Zoom modelleri varken neden yeni bir tane daha çıkarsın diye düşünüyor olabilirsiniz. Zenfone Zoom S dual arka kameraları geniş açılı çekimler yapmıyorlar.

Ana sensör f/1.7 aralığında, düşük ışıklı çekimler yapabiliyorken, ikincil sensör de 2.3X optik zoom ve 12X dijital zoom yapabiliyor. Zenfone 4V’nin LG G5’te olduğu gibi ileri seviyede geniş açılı görüş özelliği sunması ihtimali de var.

Yeni telefon modeli 21 Eylül’de, Roma’da tanıtılacak. Yani 3 sadece üç ay sonra. Bakalım yaptığımız analiz isabetli olacak mı?