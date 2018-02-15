Asus - Dünyanın En İnce Dizüstü Bilgisayarı Zenbook 13 UX331

Asus, entegre bir ekran kartına sahip dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı Zenbook 13 UX331 ile kullanıcılara güzel bir alternatif sundu.

Intel ve AMD’nin yaptığı ortaklık kapsamında çıkacak yeni ince dizüstü bilgisayarları hala bekliyoruz, ancak bu arada incelikte sınır tanımayan bilgisayarlar çıkmaya devam ediyor. Asus tarafından üretilen yeni Zenbook 13 UX331, “gezegendeki entegre ekran kartına sahip en ince dizüstü bilgisayar” olarak geçiyor. Nvidia’nın GeForce MX150 grafik biriminden güç alan bilgisayar, yalnızca 13.9 mm kalınlığa sahip. Bu inceliğinin dışında 1,2 kg’lık bir ağırlığı bulunan dizüstü bilgisayar, 1080p dokunmatik ekranının yanı sıra, 14 saate kadar çalışacak batarya ile geliyor. Bu kadar ince bir dizüstü bilgisayarın nasıl oluyor da bu kadar uzun süreli bir batarya imkanı bulunuyor bilemiyorum, ancak hem oyun hem de iş hayatında kullanmak için bir bilgisayar arayanlar adına güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum.

Daha çok bütçe dostu oyun bilgisayarlarında gördüğümüz Nvidia GeForce MX150, her oyunda ultra performarns alabileceğiniz özel bir grafik kartı değil. Zaten bilgisayarın öyle bir iddiası da yok. Eğer oyunlarla aranız pek iyi değil, daha çok arada girip bir iki ufak oyun oynayan biriyseniz, Zenbook 13 UX331 ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayabilir. Notebook’tan ziyade Ultrabook ismiyle anılan Zenbook 13, ultrabook’larda pek görmediğimiz entegre ekran kartı ile gücünü artırıyor.

Asus Zenbook 13 UX331 dizüstü bilgisayarda Intel Core İ5-8250U işlemci, 8GB RAM, 256GB SSD, USB-C bağlantı noktası, çift USB 3.0 çıkışı ve bir microSD kart okuyucu bulunuyor. Bütün bu özellikleri ile birlikte 999 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan dizüstü bilgisayar, oyun bilgisayarı isteyenler için pek uygun olmasa da iş hayatının yeni yıldızlarından biri olacak gibi duruyor.