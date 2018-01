Asus ZenFone 3’e Android 8.0 Oreo Geldi!

Asus, geçen ay ZenFone 4’lere Android 8.0 Oreo desteğini sunmasının ardından şimdi de ZenFone 3’ler Android 8.0 Oreo güncellemesini aldı.

Asus, kullanıcılarına verdiği sözü tutarak ZenFone 4 telefonlarına Android 8.0 Oreo’yu sunmaya başlamıştı. Serinin bir önceki telefonun akıbeti merak edilirken, şirketten bir sevindirici haber daha geldi. Zenfone 3 de söz verildiği gibi Android 8.0 Oreo güncellemesini alıyor.

Satış rakamlarında istenilen rakamlara ulaşılmamasına rağmen ülkemiz gibi telefon pazarının pahalı olduğu ülkelerde güzel bir seçenek olan ZenFone 3, kullanıcılarını üzmeyerek Android Oreo’ya geçiş yapmaya başladı. Asus bu güncelleme için kullanıcıların telefonlarında en az 1.5 GB’lık boş depolama alanı bırakmasını istedi.

Asus ZenFone 3, 5.2 inç ve 5.5 inç ekran boyutlarında olacak şekilde iki farklı modele sahip. Özellikle fiyat/performans telefon arayanlar arasında sıklıkla tercih edilen Asus, ZenFone serilerine yaptığı uzun süreli yazılım desteği ile beğeni kazanmaya devam ediyor. Asus, muhtemelen Android 8.0 Oreo ile birlikte ZenFone 3’ün son işletim sistemini yayınladı. Önümüzdeki sene bu telefonun yeni güncellemeler alması beklenmiyor.

Güncelleme ile birlikte pek çok yenilik gelirken, Minimove, Photocollage ve Do It Later gibi kullanılmayan uygulamaları kaldıran şirket, bu sayede telefonda yer açmayı hedefliyor. Eğer siz de Asus ZenFone 3 sahibiyseniz otomatik güncellemeyi 1 hafta içerisinde alabilirsiniz. Ayrıca bu kadar beklemek istemiyorsanız Ayarlar - Hakkında - Sistem Güncelleştirme kısmından yeni güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.