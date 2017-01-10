Asus, Zenfone 3 için Nougat Güncellemesini Hızlıca Yayınladı

Asus'un kısa bir süre önce tanıtılan akıllı telefonu Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlandı.

Asus kısa bir süre önce tanıttığı ve Zenfone serisinin en üst modeli olan akıllı telefonu Zenfone 3 için Android 7.0 Nougat güncellemesini bugün yayınlamaya başladı. Yavaş yavaş kullanıcıların telefonlarına düşen güncelleme sayesinde Zenfone 3 sahipleri telefonlarını Nougat'a yükseltebilecek. İlk etapta Filipinler için yayınlanan güncelleme, gün içerisinde farklı ülkelerde de yayınlanmaya devam ediyor.

Asus'un akıllı telefonlarında kullandığı Zen UI arayüzünde de ufak değişiklikler mevcut. Android 7.0 ile beraber Doze modu'nun geldiği akıllı telefonların bataryaları artık daha uzun süre dayanabilecek. Ayrıca bu güncelleme sayesinde "Multiwindow" yani çoklu pencere özelliği de geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar destekleyen uygulamaları ekranı ikiye bölerek kullanabilecekler.

Asus Zenfone 3 Android 7.0 Nougat güncellemesini ilk etapta ZE520KL ve ZE552KL model isimli cihazlar alacak. Bu iki modelin güncellemesi devam ederken Asus, diğer modeller içinde güncelleme yayınlayacaktır.