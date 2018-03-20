Asus ZenFone 3 Laser, Zoom ve Deluxe Modelleri Oreo Alacak

Asus'un üç farklı ZenFone 3 modeli için Android Oreo güncellemesi bu ay içerisinde yayınlanacak. Henüz net bir tarih verilmese de, Asus'un Malezya ekibi tarafından Mart ayı sonuna kadar şu modellerin güncelleme alacağı bilgisi verildi: ZenFone 3 Laser, ZenFone 3 Zoom ve ZenFone 3 Deluxe.
Daha önce ZenFone 3'ün normal sürümü ve ZenFone 3 Max için Android Oreo güncellemesi yayınlayan Asus, eski modellerine desteği sürdürüyor. Birkaç hafta önce de, ZenFone 4 Pro modeli için Android Oreo güncellemesi yayınlanmıştı. ZenFone modelleri sadece model koduyla bile farklı donanımlara sahip olabildiği için, güncellemeye uygun olacak modellerin kodunu da verelim.
- Asus ZenFone 3 Laser (ZC551KL)
- Asus ZenFone 3 Zoom (ZE553KL)
- Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL)
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Eğer bu üç cihazdan birine sahipseniz, çok kısa bir süre içerisinde bu güncellemeye kavuşmanız muhtemel. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Asus'un güncelleme politikasını nasıl buluyorsunuz?