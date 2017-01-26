Asus ZenFone 3 Ailesinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Asus’un ZenFone 3 serisi bugün İstanbul’da yapılan lansman ile tanıtıldı. Hemen akabinde Türkiye fiyatları da açıklandı.

Türkiye’deki Asus severlerin merakla beklediği ZenFone 3 serisi resmen Türkiye’de tanıtıldı. İlk olarak CES 2017’de görücüye çıkan ZenFone 3 Laser, ZenFone 3 Zoom ve ZenFone 3 Max modelini Türkiye’ye getiren Asus Türkiye, yaptığı lansman ile Türkiye’de satışta olan ZenFone 3’ün yeni varyasyonlarının da fiyatlarını açıkladı.

Asus ZenFone 3 Ailesi Fiyatları

Asus ZenFone 3: 1.899TL

Asus ZenFone 3 Laser: 1.299TL

Asus ZenFone 3 Max: 1.099TL

olarak açıklanırken Mart ayında piyasaya girecek olan ZenFone 3 Zoom’un fiyatı ise Mart ayında belli olacak.

ZenFone 3 Laser ve ZenFone 3 Max’in teknik özellik detaylarını buradan görebileceğiniz gibi yukarıdaki haberimizden de CES’te gelen ZenFone 3 Zoom’a ait teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.