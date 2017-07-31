19 Ağustos Zenfone 4'ün Tanıtım Tarihi Olarak Belirlendi

Asus'un yeni nesil akıllı telefonu olacak Zenfone 4, muhtemelen ona eşlik edecek bir kaç modelle birlikte 19 Ağustos'ta tanıtılacak.

Ceplere hitap eden akıllı telefonların yükselişinin ardından Zenfone 4, 5 ve 6 ile bu sektörde yükselmeye başlayan Asus, Zenfone 2 ve 3 ile bu hızı yavaşlatarak devam ettirmişti.

Yeni Zenfone 4 serisinden bir modelin aslında şuanda satışta olduğunu belirterek başlayalım. Şuan Rusya'da satışta olan Zenfone 4 Max modeli, muhtemelen bu etkinliğin ardından tüm dünyada satılmaya başlayacaktır. Tabi etkinliğin asıl amacı olduğunu tahmin ettiğimiz Zenfone 4 modeli hakkında neredeyse hiç bilgiye sahip değiliz.

Reklam görsellerinden sizin de anlayabileceğiniz üzere çift kamerayla gelecek olan model, Zenfone 3'ün yaptığı şekilde bu alana odaklanacak gibi görünüyor. Etkinlik için Filipinler'in Pasay şehrini gösteren Asus, 19 Ağustos'ta ürünü ya da ürünlerini tanıtarak bizleri meraktan kurtaracak.