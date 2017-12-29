Asus, Zenfone 4 İçin Oreo Güncellemesini Dağıtmaya Başladı

Asus, Zenfone 4 cihazları için Android Oreo 8.0 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncellemenin birkaç gün içerisinde tüm cihazlara geleceği düşünülüyor.

Bu ayın başlarında Zenfone 4 cihazlarına Oreo güncellemesi getireceğini söyleyen Asus, sözünü tuttu ve ZE554KL adlı bir güncelleme yayınlandı. Android Oreo güncellemesi (15.0405.1711.76 numaralı yapıyı taşıyor), ASUS'un özel skininin son sürümü olan ZenUI 4.0'a dayanıyor. Güncellenme sonrasında, ZenFone 4 kullanıcıları, picture-in-picture modu, yerleşik bir şifre yöneticisi ve daha hızlı açılış süresi gibi klasik Oreo özelliklerine sahip olacak.

Bununla birlikte yine Oreo özelliklerinden olan arka plan uygulamalarını kısıtlama, özelleştirilebilir uygulama simgeleri, yenilenmiş ayarlar menüsü ve akıllı metin seçimi gibi yeni özellikler de Asus Zenfone 4'e gelecek. Asus Zenfone 4, 5.5 inç Full HD IPS ekran, bir Qualcomm Snapdragon 630 sistem (SoC), 4GB RAM, 64GB depolama alanı içeren orta seviye bir telefon olarak öne çıkıyor.

Ülkemizde de bulunan cihaz yaklaşık olarak 2 bin 500 TL'ye satılıyor. 3.300 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olan Zenfone 4 için güncelleme bugün dağıtılmaya başlandı. Birkaç gün içerisinde tüm cihazlara gelmesi bekleniyor. Siz yine de ara ara manuel olarak güncelleme kontrollerinizi yapın ve her zaman söylediğimiz gibi wi-fi'a bağlı olduğunuzdan ve pilinizin yeterli seviyede olduğundan emin olun.