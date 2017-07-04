Asus, Çift Kameralı Batarya Canavarı Zenfone 4 Max'i Duyurdu!

Asus Zenfone 4 Max ismi ile duyurulan orta segment telefon, fiyatına göre sundukları ile beğeni topladı.

Asus’un yeni batarya canavarı ortaya çıktı. Asus Zenfone 4 Max ismi ile çıkan telefon, orta segment olmasına rağmen batarya performansı ile kullanıcılarını memnun edecek. 5.000 mAh bataryası bulunan telefonun PowerMaster isimli güç tasarruf modu da bulunuyor. Bu sayede cihaz, şarj gerektirmeden çok uzun süreler boyunca dayanabiliyor.

Snapdragon 430(sekiz çekirdek) ve Snapdragon 425(dört çekirdek) olacak şekilde iki ayrı versiyonla gelecek Asus Zenfone 4 Max, 2/4GB RAM ve 16/32/64 GB depolama seçenekleri sunuyor.

Amiral gemilerinde görülen hızlı şarjın ne yazık ki bulunmadığı telefon, yaklaşık 4 saatte şarj oluyor. Yine de şarjın boyutu da göz önüne alındığında kabul edilebilir bir süre diyebiliriz. Zaten 15 dakikalık bir şarjla 3 saatlik konuşma süresi sunduğunu da belirtelim.

Zenfone 4 Max’in arka tarafında 120 derece görüş alanı sunan 13MP’lik çift kamera yer alırken, ön tarafında daha geniş öz çekimler yapabilmeniz için 140 derecelik görüş alanı sunan 8MP’lik bir kamera yer alıyor.

Android 7.0 ile gelecek Zenfone 4 Max’de 5.5 inç 1080p IPS bir ekran var. Bu ekranla birlikte yaklaşık 22 saat kadar kesintisiz video izleyebiliyorsunuz.

Asus Zenfone 4 Max’in S425 çekirdekli sürümünde 2GB Ram ve 16GB depolama alanı sunuyor. Bu özelliklerle birlikte telefonun yurtdışı fiyatı 235 dolar olarak açıklandı. Asus Zenfone 4 Max’in daha üst versiyonunun fiyatı henüz açıklanmadı, ancak yakın bir zamanda bu modelin de duyurulması bekleniyor.

Bu özellikler ve fiyatla gelen Asus Zenfone 4 Max’i satın alır mıydınız?