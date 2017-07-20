Bir süredir hakkında söylentiler dolaşan Asus ZenFone 4 Pro modelinin varisi belli oldu gibi. ASUS ZS551KL modeli için yapılan Bluetooth sertifika başvurusu sonrasında çıkan söylentiler bu modelin ZenFone 4 Pro modeli olacağı yönünde.

Yakın bir tarihte Bluetooth SIG sertifikası için başvuruda bulunan ASUS ZS551KL, yakında çıkacak olan ASUS ZenFone 4 Pro olmaya aday.

Yeni ZenFone 4 serisiyle ilgili söylentilere göre cihazın adı ASUS ZS551KL olacak. Bluetooth 5.0 sertifikasyonu testinden geçen bu telefonla ilgili bilgilerin sızmasının temel sebebi, her zaman olduğu gibi firmanın sertifikasyon başvurusu yapmış olması. Zira Haziran sonlarında altı adet ZenFone 4 ünitesi de Google’dan sertifikasyon almıştı. Üreticilerin uğrak mekanı olan bir foruma gönderilen yazıda bu telefonlar, ASUS ZenFone 4 Selfie, ASUS ZenFone 4V, ASUS ZenFone 4 Max, ASUS ZenFone 4 Pro ve iki farklı ASUS ZenFone 4 versiyonu olarak adlandırılıyorlar.

Raporda devamla ZenFone 4 Max’ın (ASUS ZC554KL) serinin ilk modeli olarak bu ayın başlarında firma tarafından açıklandığı söylenirken, dün çıkan bir haberde ise ZenFone 4 varyantlarının 17 Ağustos’ta çıkacakları belirtiliyor.

Bununla birlikte eğer haber doğruysa, ASUS ZS551KL’nin, geçen yıl ZS550KL adıyla çıkan ZenFone 3 Deluxe modelinin devamı olan ZenFone 4 Pro olma ihtimali oldukça yüksek. Daha önceki sızıntılar da standart ZenFone 4’ün ASUS ZE554KL olacağı söylenirken, ZenFone 4V’nin de ASUS V520KL olacağı belirtilmişti.

ZenFone 4 serisindeki diğer telefonların özellikleri henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte daha önce bahsi geçen ZenFone 4 Max modelinin 1.4GHz Snapdragon 425 ya da 430 quad-core işlemci (varyanta göre değişiyor), 5.5-inch Full HD 1920x1080 çözünürlükte ekran, 13-Megapixel dual arka kamera düzeni ve 8-megapixel ön yüz kamerasına sahip olduğunu biliyoruz.