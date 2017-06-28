Asus Zenfone 4 Serisi Telefonları Sızdırıldı!

Asus Zenfone 3 serisinin çıkmasının ardından, Zenfone 4 serisinin telefonları ortaya çıktı.

Kendi markasıyla, kendi telefonlarını üreten ve bu sektörde henüz küçük markalardan biri olan ASUS, uzun bir süre sessiz kalmıştı fakat sessizliği her an bozulabilir. Şu ana kadar ZenFone AR'yi tekrar Google I / O'da gördükten sonra, 2017 akıllı telefon serisi hakkında çok fazla bilgimiz yoktu.

Ancak, birkaç yeni sızıntı, birisinin Google Destek sitesinde ZenFone 4 cihaz listesini bulmasıyla birlikte tüm habersizliği değiştirdi. Hepsi bir arada, ASUS, bütçeye uygun ZenFone 4V'den, ZenFone 4 Max'e kadar altı yeni cihaz çıkarmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Maalesef, bu cihazların çoğunun özellikleri, ZenFone 4 Selfie hariç olmak üzere tamamlanmış gibi görünüyor. Zenfone 4 Selfie, kendisi hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Benchmark sonuçlarına göre Zenfone 4 Selfie, Snapdragon 625 SoC ve 4GB RAM ile güçlendirilirken, 5.5 inç FHD ekrana sahip olacak. ASUS aynı zamanda bir microSD kart yuvası ile genişletilebilecek 32GB dahili depolamayı da içerecek.

Kameralara gelince, selfie kamera 12MP ile karşımıza gelirken, arka kameranın 16MP'lik bir sensöre sahip olacağı düşünülüyor. Bu kameraların her ikisi de UltraHD 4K'de çekim yapma kapasitesine sahip olacak, böylece mümkün olan en iyi videoları elde edebileceğiz.

Bilgilere göre Zenfone 4 serisinin Mayıs ayında çıkması bekleniyordu ancak ASUS, tarihi, cihazları daha da geliştirmek için erteledi. Cihazlar ise muhtemelen Temmuz sonu gibi piyasaya çıkacak.