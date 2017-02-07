Asus ZenFone 4’te 6GB RAM ve 2K Ekran Olacak!

Asus’un bu yıl gün yüzüne çıkaracağı canavarı ZenFone 4’ün ilk detayları geldi.

Asus’un daha ZenFone 3 ailesi Türkiye’ye yeni ayak basmışken ZenFone 4 ile ilgili detaylar gelmeye başladı bile. ZenFone 2 ile tepeye oynayan, ancak Intel işlemcinin gazabına uğrayan Asus, ZenFone 3’te ise tepe model yerine orta seviye bir ZenFone 3 ile karşımıza çıkmıştı.

Şimdi ise işi sağlama alarak Samsung Galaxy S8, LG G6, HTC 11 gibi telefonlara rakip olmak isteyen Asus, ZenFone 4’ün hazırlıklarını bitirmeye çok yakın. Büyük ihtimal Mobil Dünya Kongresi’nde özel bir lansman ile duyurulacak olan Asus ZenFone 4’ün GFX Bench’e düşen detaylarına göre telefon bu sefer 5.7 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğe sahip bir telefon olacak.

Qualcomm Snapdragon 820 çipseti, Adreno 530 grafik işlem birimi, 6GB RAM ve 64GB depolama alanı ile gelecek olan cihaz, 21MP arka ve 8MP ön kameranın yanı sıra Android 7.0 Nougat ile kutudan çıkacak.

Tabii bu daha sadece ZenFone 4’ün özellikleri. Bunun yanında ZenFone 4 Zoom, ZenFone 4 Laser, ZenFone 4 Max ve ZenFone 4 Deluxe gibi varyasyonlar da her sene olduğu gibi gelecektir.