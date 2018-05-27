Asus Zenfone 5 Güncellemesi ile Sorunları Giderdi

Asus Zenfone 5, ülkemizde başarılı bir satış dönemi geçirmiş ve kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Asus Zenfone 5 modeli için yeni bir güncelleme yayınladı ve önemli sorunları giderdi.

Asus, ülkemizde çıkar çıkmaz tüketilen ve yeni telefonların gelmesi için hala beklememize neden olan telefonu Zenfone için bir güncelleme yayınladı. 15.0616.1804.20 seri numarasıyla getirilen güncelleme ile kullanıcıların kulaklık üzerinde yaşadığı sorunların giderildiği belirtildi. Ayrıca Zenfone 5 kullanıcılarının ayarlar menüsü ve aramalarda karşılaştığı bazı sorunların da giderildiği aktarıldı.

Nisan sonu itibariyle ülkemizde satışa çıkartılan Zenfone 5 uygun fiyatıyla adeta peynir ekmek gibi sattı. Stoklarda kalmayan telefon şirketin de beklediği satış rakamlarını geçmiş olsa gerek. Ön sipariş ile telefonu satın almak isteyen kullanıcılar 1.999 TL karşılığında sahip olmuştu, ancak daha sonra fiyat 2.299 TL olarak belirlenmişti.

Yapay zeka destekli çift arka kamera, iPhone X benzeri geniş ve çentikli ekran, Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti ve Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip cihazın, bazı yazılımsal sorunları bulunmaktaydı. Bu güncelleme ile ahize sorunu gibi bazı yazılımsal sorunların da giderildiğini belirten Asus, Zenfone 5 sahiplerinin ayarlar kısmından güncellemeyi kontrol etmesini öneriyor.