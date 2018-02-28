MWC 2018’de dolu dolu bir etkinlik düzenleyen Asus, orta seviye ZenFone 5 ve amiral gemisi ZenFone 5Z modellerinin yanında bir de giriş seviye ZenFone 5 Lite modelini duyurdu. 6 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olan cihaz, %80.3 ile seviyesine göre oldukça iyi bir ekran/gövde oranına sahip.
ZenFone 5 Lite’ın en dikkat çekici özelliği ise hem önde hem arkada çift kameraya sahip olması. Arkada 16MP çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı bir ana kameraya sahip olan cihazın önünde ise Sony IMX376 sensörünü kullanan 20MP’lik f/2.0 diyaframlı bir ana kamera bulunuyor. Her iki ana kameraya da 120 derece görüş açısı bulunan ikincil kameralar eşlik ediyor.
2300 TL'lik Amiral Gemisi Asus ZenFone 5Z Tanıtıldı!
Asus, kullanıcılarına hem donanım hem de özellik bakımından zengin seçenekler sunuyor. ZenFone 5 Lite’ı dileyen kullanıcılar Snapdragon 430 işlemcisiyle, dileyen kullanıcılar da Snapdragon 630 işlemcisiyle alabilecekler. Snapdragon 630 işlemcili versiyon 4K video kaydı ve 5 GHz Wi -Fi bandı gibi özellikler sunarken doğal olarak fiyatı da bir miktar yukarı çekiyor.
Asus Zenfone 5 Lite Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 430/Snapdragon 630
- RAM: 3GB/4GB
- Depolama: 32GB/64GB
- Ekran: 6 inç Full HD+
- Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 120 derece görüş açılı ikincil kamera
- Ön Kamera: 20MP, f/2.0 diyafram + 120 derece görüş açılı ikincil kamera
- Batarya: 3300 mAh
- İşletim Sistemi: Android Oreo
Cihazın fiyatıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Resmi açıklama geldiği taktirde sizlere aktaracağız.