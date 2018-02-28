Tayvanlı teknoloji devi Asus, 4 kamerası ve şık tasarımı ile dikkat çeken yeni giriş seviye akıllı telefonu ZenFone 5 Lite'ı tanıttı.

MWC 2018’de dolu dolu bir etkinlik düzenleyen Asus, orta seviye ZenFone 5 ve amiral gemisi ZenFone 5Z modellerinin yanında bir de giriş seviye ZenFone 5 Lite modelini duyurdu. 6 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olan cihaz, %80.3 ile seviyesine göre oldukça iyi bir ekran/gövde oranına sahip.

ZenFone 5 Lite’ın en dikkat çekici özelliği ise hem önde hem arkada çift kameraya sahip olması. Arkada 16MP çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı bir ana kameraya sahip olan cihazın önünde ise Sony IMX376 sensörünü kullanan 20MP’lik f/2.0 diyaframlı bir ana kamera bulunuyor. Her iki ana kameraya da 120 derece görüş açısı bulunan ikincil kameralar eşlik ediyor.

Asus, kullanıcılarına hem donanım hem de özellik bakımından zengin seçenekler sunuyor. ZenFone 5 Lite’ı dileyen kullanıcılar Snapdragon 430 işlemcisiyle, dileyen kullanıcılar da Snapdragon 630 işlemcisiyle alabilecekler. Snapdragon 630 işlemcili versiyon 4K video kaydı ve 5 GHz Wi -Fi bandı gibi özellikler sunarken doğal olarak fiyatı da bir miktar yukarı çekiyor.

Asus Zenfone 5 Lite Özellikler

İşlemci: Snapdragon 430/Snapdragon 630

Snapdragon 430/Snapdragon 630 RAM : 3GB/4GB

: 3GB/4GB Depolama: 32GB/64GB

32GB/64GB Ekran: 6 inç Full HD+

6 inç Full HD+ Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 120 derece görüş açılı ikincil kamera

16MP, f/2.2 diyafram + 120 derece görüş açılı ikincil kamera Ön Kamera: 20MP, f/2.0 diyafram + 120 derece görüş açılı ikincil kamera

20MP, f/2.0 diyafram + 120 derece görüş açılı ikincil kamera Batarya: 3300 mAh

3300 mAh İşletim Sistemi: Android Oreo

Cihazın fiyatıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Resmi açıklama geldiği taktirde sizlere aktaracağız.