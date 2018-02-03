Asus Zenfone 5'in Yeni Modeli Oldukça Sağlam Geliyor

Mobil dünya özelinde çok fazla konuşulan ve rağbet gören bir model olmasa da kemik kitlesini edinmeyi başarmış olan Asus, yeni mobil modeliyle güçlü bir giriş yapacağa benziyor.

Mobil Dünya Kongresi şu an için teknoloji ve akıllı telefon dünyasının en merakla beklediği etkinlik olma özelliğini koruyor. Duyurulacağı kesinleşen Samsung Galaxy S9 ve S9+ bir yanda, Xiaomi ve Huawei'nin amiral gemilerini Samsung'dan kaçırıp kaçırmayacağı bir yanda, adeta son yılların en sağlam konferansına adım adım gidiyoruz.

Tüm bu hengame içerisinde, kitlesini korumayı başaran Asus'da yeni Zenfone ile konferansta iz bırakmayı hedefliyor. Konsept tasarımları Asus tarafından yayınlanan ve 5.7 inç boyutundaki ekranıyla dikkat çeken Asus Zenfone 5'in yeni modeli, bu senenin çok satanlarından olmayı hedefliyor. Dual ön kamerası ve 18:9 oranlı ekranıyla piyasaya çıkacak olan telefon, konferansta muadilleriyle başa çıkmaya çalışacak.

İlginç olan ise Asus Zenfone 3'e dahi Android 8.0 desteği veren Asus'un, Zenfone 5'nin bu yeni sürümü için de 8.0 sürümüyle çıkışını gerçekleştirmeyi hedeflemesi. Muhtemeldir ki daha kullanıcı dostu bir profil çizmek isteyen Asus, bu stratejisinde ne kadar başarılı olacak, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Daha önce Zenfone kullandınınız mı? Zenfone 5'in bu yeni modelini merak ediyor musunuz?