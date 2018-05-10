Asus'un MWC 2018'de Apple'a sataşarak büyük bir gürültü ile tanıtmış olduğu yeni orta seviye akıllı telefonu Zenfone 5, şık tasarımı ve üstün yapay zeka özellikleri ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Tayvanlı teknoloji devi Asus, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de tanıtmış olduğu yeni orta seviye akıllı telefonu Zenfone 5’i nihayet Türkiye’de satışa sundu. Son derece ince çerçeveli tasarımı, iPhone X’dan daha küçük çentiği ve yapay zeka özellikleri ile dikkat çeken Zenfone 5, orta seviye akıllı telefon almayı düşünenler için oldukça iyi bir seçenek olabilir.

12 megapiksel çözünürlüğünde ana, 8 megapiksel çözünürlüğünde de ikincil olmak üzere çift arka kameraya sahip olan Zenfone 5, güçlü kamera donanımını yapay zeka ile birleştirerek mükemmel sonuçlar elde etmeyi vadediyor. Pro mod ve tripod modu ile kullanıcılara en profesyonel ayarlar yapabilme imkanı tanıyan cihaz, ayrıca 60’ın üzerinde hazır çekim modu ile pratik çekimlerde de en iyi sonuçları elde ediyor.

Asus ZenFone 5 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 636

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 64GB

Ekran: 6.2 inç 19:9 Full HD+

Arka Kamera: 12MP f/1.8 diyaframlı Sony IMX 363 sensör + 8MP 120 derece görüş açılı ikinci kamera

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3300mAh

AI Display, AI Ringtone, AI Boost, AI Charging, AI Camera, AI Galery ve AI Photo Learning ile seviyesinin çok üzerinde yapay zeka özellikleri sunan Asus Zenfone 5, bu özellikleri en iyi şekilde sunmak için Qualcomm’un yapay zeka motorunu kullanıyor. Şık tasarımı ve güçlü donanımı ile her kesimden tüketicinin beğenisini kazanan cihazın Türkiye fiyatı ise 1999 TL olarak açıklandı.