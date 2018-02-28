MWC 2018'de yeni ZenFone modellerini tanıtan Asus, yeni amiral gemisi ZenFone 5Z ile beğeni toplamayı başardı. Cihazın en büyük özelliği ise gerçek bir amiral gemisi donanımına sahip olmasına rağmen 2000-2300 TL aralığında bir fiyatının olması.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de sahne alan Asus, özellikle fiyat/performans telefonu severlerin merakla beklediği yeni ZenFone 5 serisini tüketicilere tanıttı. ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite cihazlarının kapalı olarak tanıtıldığı etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi ZenFone 5Z ise çalışır durumda tanıtıldı.

Tasarım

Henüz ilk bakışta amiral gemisi hissiyatını oluşturmayı başaran ZenFone 5Z, 6.2 inçlik Full HD+ çözünürlükte büyük bir ekrana sahip. Ekranın altında Galaxy S9 benzeri ince bir çerçeve bulunan cihaz, ekranın üstünde ise iPhone X benzeri çentikli bir tasarıma sahip. Bu tasarım ZenFone 5Z’nin ‘klasik’ 18:9 yerine 19:9 bir ekran getirirken aynı zamanda %90 gibi muazzam bir ekran/gövde oranı sağlıyor.

Metal bir gövdeye sahip olan cihazın arkasında bir düz cam panel bulunuyor. Bu durum, ZenFone 5Z’yi daha ‘narin’ bir telefon yapsa da aynı zamanda çok daha şık görünmesini sağlıyor. Cihazın çift kamera modülü iPhone X benzeri bir tasarım ile sol üst köşeye dikey olarak konumlandırılmış durumda. Parmak izi tarayıcı ise ortada, Asus logosunun hemen üzerinde bulunuyor.

Performans

Yeni Asus ZenFone 5Z, gücünü Qualcomm’un en yeni nesil amiral gemi işlemcisi olan Snapdragon 845’ten alıyor. 6GB RAM kapasitesine sahip olan cihazda 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazda ayrıca çift SIM kart desteği ve akıllı şarj destekli 3300mAh batarya bulunuyor.

Asus’un iddiasına şirketin sunduğu akıllı şarj özelliği, kullanıcıların uyku alışkanlıklarını takip ederek cihazın pil ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor. Yapay zeka destekli şarj teknolojisi sizin uyku alışkanlıklarınızı takip ederek gece şarjda bıraktığınız telefonunuzu tam kapasite doldurmayarak ömrünü uzatıyor. Fakat uyanacağınız süreye yakın yeniden devreye girerek cihazı tam kapasite şarj ediyor.

‘Akıllı’ Özellikler

Asus ZenFone 5Z, gerçekten farklı bir seviyede güzel ve hoş bir akıllı telefon. Fakat Asus, cihaz için son derece hatalı bir pazarlama yöntemi kullandı; yapay zeka. Şirketin açıklamasına göre ZenFone 5Z yapay zeka destekli ekrana, yapay zeka destekli şarj teknolojisine, yapay zeka destekli sahne algılamaya, yapay zeka destekli portre moduna ve yapay zeka destekli bir güçlendiriciye sahip.

Fakat şöyle bir gerçek var ki bu özelliklerin hiçbiri gerçekten yapay zeka tarafından desteklenmiyor. Tamamı iyi optimize edilmiş bir yazılım tarafından çalıştırılan ‘akıllı’ özellikler. Fakat bir özelliğin ‘akıllı’ diye tanımlanması ile ‘yapay zeka destekli’ olarak hatalı tanımlanması arasında ciddi bir fark bulunuyor.

Asus ZenFone 5Z Özellikler

İşlemci: Snapdragon 845 + Adreno 630 GPU

Snapdragon 845 + Adreno 630 GPU RAM: 6GB/8GB

6GB/8GB Depolama: 64GB/128GB/256GB

64GB/128GB/256GB Ekran: 6.2 inç 19:9 Full HD+

6.2 inç 19:9 Full HD+ Arka Kamera: 18MP f/1.8 diyaframlı Sony IMX 363 sensör + 120 derece görüş açılı ikinci kamera

18MP f/1.8 diyaframlı Sony IMX 363 sensör + 120 derece görüş açılı ikinci kamera Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 3300mAh

Her şirketin kendine has bir özelliği vardır. Asus’un özelliği ise tanıttığı ürünleri aylar sonra unutulmaya yüz tutmuşken piyasaya çıkarması. Asus ZenFone 5Z’de de bu durum değişmeyecek. Haziran ayında satışa sunulacak olan cihazın 480-500 Euro (2000-2300 TL) arasında bir fiyatı olacak. Asus ZenFone 5Z’nin bu fiyat etiketi ile Honor V10 ve OnePlus 5T’ye doğrudan meydan okuduğunu söyleyebiliriz.