Zenfone 5Z, Yeni Güncelleme ile Yeni Özellikler Kazanacak

Geçtiğimiz haftalarda bir güncelleme alan Zenfone 5Z aradan çok süre geçmeden yeni bir güncelleme daha alıyor.

Tanıtıldığında büyük ses getiren ve yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen Asus’un yeni amiral gemilerinden Zenfone 5Z, Temmuz ayının ortasında aldığı güncelleme ile birlikte birçok iyileştirme ve yeni özelliklere kavuşmuştu. Ekran akıcılığı konusunda gözle görülür şekilde fark yaratan ve kameranın portre moduna getirdiği geliştirmeler ile beğeni toplayan bu güncellemenin ardından yeni bir iyileştirme daha bugün Asus tarafından yayınlandı.

Asus Zenfone 5Z modeli için 80.11.37.95 sürüm notuyla ön plana çıkan yeni güncelleme, bilhassa kamera yetenekleri konusunda önemli unsurlar içeriyor. JPEG dosya formatından daha fazla yer kaplayan ve sensörden gelen ham verileri bozmadan işleyebilen RAW dosya formatı, söz konusu yeni güncelleme ile birlikte artık panoramik çekimler içinde kullanılabilir hale geldi.

Yeni gelen güncelleme elbette yalnızca RAW dosya formatı için yayınlanmadı. Zira kişisel bilgilerin korunması ve çeşitli hata düzeltmeleri içeren bu yeni sürüm, genel sistem iyileştirmelerini de beraberinde getirecek.

Asus Zenfone 5Z sahiplerine gelecek olan güncellemenin OTA güncelleme olduğunu, bu nedenle güncellemeyi almak için biraz beklemeleri gerektiğini de hatırlatalım.