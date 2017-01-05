Asus'tan İki Bomba Geldi: 8GB RAM'li ZenFone AR ve Çift Kameralı ZenFone 3 Zoom!

Asus’un daha önce ortaya çıkan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik odaklı canavarı ZenFone AR, beraberinde ZenFone 3 Zoom ile nihayet tanıtıldı.

Asus’un dünya genelinde oldukça popüler olan ZenFone serisine yeni üyeler eklendi. CES 2017’de yapılan özel bir lansman ile tanıtılan ZenFone AR ve ZenFone 3 Zoom, yeni nesil özellikler ve önemli detayları ile dikkat çekiyor.

İlk olarak Google’ın Project Tango’su ile artırılmış gerçeklik ve Daydream ile de sanal gerçeklik desteğini sunan ZenFone AR’ye bakalım;

Asus ZenFone AR Özellikleri

Asus’un oldukça ilginç olan bu telefonu 5.7 inçlik 2K Super AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 821 çipseti, Adreno 530 grafik işlem birimi, 8GB RAM ve Android 7.0 Nougat desteğiyle geliyor.

Kamera noktasında 23MP bir arka kameraya sahip olan bu canavar, derinlik ve hareket algılama sensörlerine de sahip. Biraz önce belirttiğimiz gibi Google’ın Project Tango çalışmasına destek veren ZenFone AR, artırılmış gerçeklik desteği sunabilecekken, aynı zamanda sanal gerçeklik noktasında da Daydream platformuna da sahip olacak.

Asus ZenFone 3 Zoom Özellikleri

ZenFone 3 Zoom’a gelecek olursak 5.5 inçlik bir ekrana sahip iken, Snapdragon 625’ten gücünü alacak. Asıl özelliği kamerası olacak olan ZenFone 3 Zoom’da ise 2 adet 12MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram açıklığı sunan kamera bulunuyor. 2.3X optik zoom desteği sağlayan bu kameralar 0.03sn gibi bir sürede çekim yapabiliyor.

Tasarımsal olarak biraz iPhone 7 Plus’ı andırsa da kamera performansında 2.5 kat daha daha iyi olduğunun altı çizilen ZenFone 3 Zoom, 5.000mAh bataryası ile de dolu dolu bir gün vadedecek gibi görünüyor.