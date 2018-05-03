Android Go'lu Asus ZenFone Live L1 - Fiyatı ve Özellikleri

Asus'un giriş seviyesinde ve Android Go desteği ile piyasaya sürmeye hazırlandığı Asus ZenFone Live L1 hakkında bilinenleri sizler için derledik.

Giriş seviyesindeki telefonların bu döneme kadar belki de en önemli eksiği, donanım olarak 2-3 sene öncesinin çok ilerisinde olmasına karşın Android'in eski sürümlerinin sınırlamalarından ötürü performans açısından adeta zincirlenmiş modeller olmalarıydı.

Bu bağlamda giriş seviyesi bile olsa verdiğiniz düşük meblağlara dahi değmeyen ve 'bunu neden aldım ki?' dedirtecek telefonlar almış oluyordunuz. İşte bu aşamada Android Go'nun çıkışı giriş segmenti için çok çok önemli hale geldi. Mevcut donanımlarla hem daha stabil çalışan hem de ucuz telefonlar satın almamıza sebep olacak Android Go işletim sistemi ile gelecek olan Asus ZenFone Live L1'de bu hedefle piyasaya çıkacak.

Asus ZenFone Live L1

Ekran : 5.5", HD+IPS, 18:9, 1440x720 pixel

: 5.5", HD+IPS, 18:9, 1440x720 pixel İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425

Qualcomm Snapdragon 425 Hafıza: 1GB RAM/ 16 GB Depolama

1GB RAM/ 16 GB Depolama Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Arka Kamera: 16 MP

16 MP Batarya : 3000 mAh

: 3000 mAh Renk Seçenekleri: Pembe, Altın, Beyaz, Mavi, Geceyarısı Siyahı

Pembe, Altın, Beyaz, Mavi, Geceyarısı Siyahı Ek Özellikler: 3.5mm jack girişi, yüz kilidi teknolojisi, Android 8.1 (Go)

Cihazın özellikleri her ne kadar günümüz akıllı telefonlarının fazlasıyla gerisinde dursa da, telefonun yaklaşık 110 dolarlık uygun fiyatı sayesinde büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. Asus'un telefonu Türkiye'de de satışa sunmasını bekliyoruz ama günlük kur üzerinden 450 TL civarı bir fiyat beklemek hayalcilik olacaktır. Asus Zenfone Live L1, ilk olarak Endonezya'da 17 Mayıs tarihinde satışa sunulacak. Sonraki rotası ise henüz belli değil.