  • Android Go'lu Asus ZenFone Live L1 - Fiyatı ve Özellikleri

Android Go'lu ve Düşük Fiyatlı Asus ZenFone Live L1 Tanıtıldı!

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Asus'un giriş seviyesinde ve Android Go desteği ile piyasaya sürmeye hazırlandığı Asus ZenFone Live L1 hakkında bilinenleri sizler için derledik.

Giriş seviyesindeki telefonların bu döneme kadar belki de en önemli eksiği, donanım olarak 2-3 sene öncesinin çok ilerisinde olmasına karşın Android'in eski sürümlerinin sınırlamalarından ötürü performans açısından adeta zincirlenmiş modeller olmalarıydı.
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Bu bağlamda giriş seviyesi bile olsa verdiğiniz düşük meblağlara dahi değmeyen ve 'bunu neden aldım ki?' dedirtecek telefonlar almış oluyordunuz. İşte bu aşamada Android Go'nun çıkışı giriş segmenti için çok çok önemli hale geldi. Mevcut donanımlarla hem daha stabil çalışan hem de ucuz telefonlar satın almamıza sebep olacak Android Go işletim sistemi ile gelecek olan Asus ZenFone Live L1'de bu hedefle piyasaya çıkacak.

Asus ZenFone Live L1

  • Ekran: 5.5", HD+IPS, 18:9, 1440x720 pixel
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 425
  • Hafıza: 1GB RAM/ 16 GB Depolama
  • Ön Kamera: 5 MP
  • Arka Kamera: 16 MP
  • Batarya: 3000 mAh
  • Renk Seçenekleri: Pembe, Altın, Beyaz, Mavi, Geceyarısı Siyahı
  • Ek Özellikler: 3.5mm jack girişi, yüz kilidi teknolojisi, Android 8.1 (Go)
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Cihazın özellikleri her ne kadar günümüz akıllı telefonlarının fazlasıyla gerisinde dursa da, telefonun yaklaşık 110 dolarlık uygun fiyatı sayesinde büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. Asus'un telefonu Türkiye'de de satışa sunmasını bekliyoruz ama günlük kur üzerinden 450 TL civarı bir fiyat beklemek hayalcilik olacaktır. Asus Zenfone Live L1, ilk olarak Endonezya'da 17 Mayıs tarihinde satışa sunulacak. Sonraki rotası ise henüz belli değil.

Kaynak : https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/asus-zenfone-live-l1-android-go-smartphone-with-18-9-display-launched-price-specifications-features-1846651
Etiketler: asus zenfone l1
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