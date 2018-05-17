Android Go'lu Asus Zenfone Live L1 - Fiyatı ve Özellikleri

En alt versiyonu Android Go, diğer versiyonları ise Android Oreo ile çalışan Asus Zenfone Live L1 resmi olarak tanıtıldı.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, şirketin Android Go işletim sistemli ilk akıllı telefonu olan Zenfone Live L1’i Endonezya’da düzenlediği basın etkinliği ile tanıttı. ZA550KL model numarasına sahip olan Zenfone Live L1, Snapdragon 425 işlemci, 3GB’a kadar RAM kapasitesi ve %82’lik ekran/gövde oranı ile dikkat çekiyor.

13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kameraya sahip olan Asus Zenfone Live L1, 3000mAh bataryası ile seviyesine göre yeterli şarj ömrü sunuyor. Hibrit SIM yuvasına sahip olan cihaz, hem çift SIM kart desteği hem de hafıza kartı desteği sunuyor. Herhangi bir parmak izi tarayıcısı bulunmayan cihazda yüz tanıma kilidi bulunuyor.

Asus Zenfone Live L1 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 425

RAM: 1GB/2GB/3GB

Depolama: 16GB/32GB

Ekran: 5.45 inç HD+ IPS

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo ( 1GB RAM’li Versiyon Android GO)

Gece siyahı, uzay mavisi, parlak altın ve gül altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Asus Zenfone Live L1’in 2GB RAM+16GB ROM’lu versiyonu 435 TL, 3GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu ise 535 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Android Go işletim sistemi ile satışa sunulacak 1GB RAM’li modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Belirttiğimiz fiyatların vergisiz olduğunu tekrar hatırlatalım.