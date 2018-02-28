Asus, 4000 mAh bataryası ile 'şarjım bitti' sorununu çözüme kavuşturacak ZenFone Max (M1) modelini tanıttı.

Asus’un yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çeken giriş seviye akıllı telefonu Asus ZenFone Max (M1) tanıtıldı. Günümüz standartlarına göre küçük ve düşük çözünürlüklü bir ekrana sahip olan cihaz, 4000 mAh bataryası ile bir günün üzerinde bir pil ömrü vaat ediyor.

1.4GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 3GB RAM’i ile seviyesine göre iyi bir donanıma sahip. Android işletim sisteminin son sürümü olan Oreo ile çalışan cihaz, MicroSD kart ile arttırılabilen 32GB dahili depolama alanına sahip.

Asus ZenFone Max (M1) Özellikler

İşlemci: Snapdragon 425/Snapdragon 430

Snapdragon 425/Snapdragon 430 RAM: 3GB

3GB Depolama: 32GB+MicroSD

32GB+MicroSD Ekran : 5.5 inç Full HD+

: 5.5 inç Full HD+ Arka Kamera: 13MP+8MP

13MP+8MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 4000mAh

4000mAh İşletim Sistemi: Android Oreo

Android Oreo Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (çift-band, 2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth v4.0, GPS/ A-GPS, Micro-USB, ve 3.5mm kulaklık girişi

Derin deniz siyahı, gün ışığı altın ve yakut kırmızısı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak cihazın fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Diğer Asus cihazlarda olduğu gibi ZenFone Max (M1) de önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.