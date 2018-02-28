Asus’un yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çeken giriş seviye akıllı telefonu Asus ZenFone Max (M1) tanıtıldı. Günümüz standartlarına göre küçük ve düşük çözünürlüklü bir ekrana sahip olan cihaz, 4000 mAh bataryası ile bir günün üzerinde bir pil ömrü vaat ediyor.
1.4GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 3GB RAM’i ile seviyesine göre iyi bir donanıma sahip. Android işletim sisteminin son sürümü olan Oreo ile çalışan cihaz, MicroSD kart ile arttırılabilen 32GB dahili depolama alanına sahip.
Asus ZenFone Max (M1) Özellikler
- İşlemci: Snapdragon 425/Snapdragon 430
- RAM: 3GB
- Depolama: 32GB+MicroSD
- Ekran: 5.5 inç Full HD+
- Arka Kamera: 13MP+8MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 4000mAh
- İşletim Sistemi: Android Oreo
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n (çift-band, 2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth v4.0, GPS/ A-GPS, Micro-USB, ve 3.5mm kulaklık girişi
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Derin deniz siyahı, gün ışığı altın ve yakut kırmızısı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak cihazın fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Diğer Asus cihazlarda olduğu gibi ZenFone Max (M1) de önümüzdeki aylarda satışa çıkacak.