Devasa Bataryalı Asus ZenFone Max Plus(M1) Tanıtıldı!

Asus, yeni akıllı telefonu ZenFone Max Plus(M1)’i resmen duyurdu. Cihaz, bu ayın başlarında tanıtılan Pegasus 4S modelinden sonra Asus’un 18:9 ekran en-boy oranına sahip ikinci telefonu olarak göze çarpıyor.
Yeni ZenFone Max Plus(M1) 5.7 inç büyüklüğünde 2160 x 1080 piksel çözünürlüğü bulunan Full HD+ ekrana sahip. Cihazın dahili depolama seçenekleri 16 ve 32GB ile sınırlı olmasına karşın hafıza kartı ile 256GB’a kadar arttırılabiliyor.
Asus ZenFone Max Plus(M1) Özellikler:
- İşlemci: MediaTek 6750T
- RAM: 2GB/3GB
- Depolama: 16GB/32GB+MicroSD
- Ekran: 5.7 inç Full HD+
- Arka Kamera: 16MP+8MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 4130mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
- Arayüz: ZenUI 4.0
Siyah, pembe ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Asus ZenFone Max Plus(M1)’in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.