Devasa Bataryalı Asus ZenFone Max Plus(M1) Tanıtıldı!

Asus, devasa bataryası ile uzun bir kullanım süresi sunan ve çift kamerası ile oldukça başarılı fotoğraflar çekebilen ZenFone Max Plus(M1)'i duyurdu.

Asus, yeni akıllı telefonu ZenFone Max Plus(M1)’i resmen duyurdu. Cihaz, bu ayın başlarında tanıtılan Pegasus 4S modelinden sonra Asus’un 18:9 ekran en-boy oranına sahip ikinci telefonu olarak göze çarpıyor.

Yeni ZenFone Max Plus(M1) 5.7 inç büyüklüğünde 2160 x 1080 piksel çözünürlüğü bulunan Full HD+ ekrana sahip. Cihazın dahili depolama seçenekleri 16 ve 32GB ile sınırlı olmasına karşın hafıza kartı ile 256GB’a kadar arttırılabiliyor.

Asus ZenFone Max Plus(M1) Özellikler:

İşlemci: MediaTek 6750T

MediaTek 6750T RAM: 2GB/3GB

2GB/3GB Depolama: 16GB/32GB+MicroSD

16GB/32GB+MicroSD Ekran: 5.7 inç Full HD+

5.7 inç Full HD+ Arka Kamera: 16MP+8MP

16MP+8MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 4130mAh

4130mAh İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Arayüz: ZenUI 4.0

Siyah, pembe ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Asus ZenFone Max Plus(M1)’in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.