Asus ZenFone Max Plus (M1) Fiyatı ve Özellikleri

CES 2018'de sahneyi ele alan Asus, dev bataryası ile uzun kullanım süresi sunan ve çift kamerası ile mükemmel fotoğraflar vaat eden yeni ZenFone Max Plus (M1)'i tanıttı.

CES etkinliklerinde çok fazla yeni akıllı telefon göremeyiz. Fakat Asus, tüketicilerin dikkatini çekebilecek yeni akıllı telefonu ZenFone Max Plus (M1) için en uygun sahneyi CES 2018 olarak gördü. 18:9 ekranı ve ince çerçeveli tasarımı ile dikkat çeken cihaz, orta seviyedeki rakipleri ile baş edebilecek güce sahip.

Yeni ZenFone Max Plus (M1)’in en önemli özelliği oldukça büyük bataryası ve her koşulda iyi fotoğraflar çeken çift kamerası. 4130mAh bataryası bulunan ZenFone Max Plus (M1), günümüzde standart boyut olarak kabul edilen ekranı ile bir günü rahatlıkla tamamlayabiliyor. Ayrıca hızlı PDAF odaklama özelliğine sahip 16MP’lik kamerayı destekleyen 8MP geniş açı kamerası her fotoğrafta başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Asus ZenFone Max Plus (M1) Özellikler

İşlemci: MediaTek MT6750T

MediaTek MT6750T RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 32GB/64GB+MicroSD

32GB/64GB+MicroSD Ekran: 5.7 inç FullHD+ IPS

5.7 inç FullHD+ IPS Arka Kamera: 16MP+8MP

16MP+8MP Ön Kamera: 16MP

16MP Batarya: 4130mAh

4130mAh İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Derin Deniz Siyahı, Azur Mavisi ve Pembe renk seçenekleri ile satışa çıkacak olan Asus ZenFone Max Plus (M1)’in 3GB RAM/32GB ROM versiyonu 850 TL+vergiler olarak fiyatlandırılırken 4GB RAM/64GB ROM versiyonunun fiyatı şu an için belli değil.