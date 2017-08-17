Asus, Zenfone Serisinin 6 Yeni Modelini Tanıttı!

Asus, ülkemizde oldukça sevilen Zenfone serisinin 6 yeni modelini tanıttı.

Asus, Tayvan Taipei'de düzenlediği lansman ile yeni Zenfone 4 serisini tanıttı. 6 farklı modelle gelen Zenfone 4’ler, fotoğraf odaklı cihazlar olarak göze çarpıyor.

İşte tüm detaylarıyla Zenfone 4 serisi:

Zenfone 4

Zenfone 4 için serinin baş karakteri diyebiliriz. Muhtemelen en fazla satılacak cihaz olacak. 120 derecelik görüş açısına sahip kamerasında f/1.8 diyafram açıklığı var. Fotoğraf konusunda kullanıcılarını tatmin edecektir.

Ekran: 5.5 inç, 1080p, IPS

İşlemci: Snapdragon 630 / 660

RAM: 4 GB / 6 GB RAM

Depolama Alanı: 64 GB

Pil: 3.300 mAh, USB Tip-C

Arka Kamera: f/1.8 diyafram açıklığı olan 12 MP + 8 MP ana kamera Sony IMX362 sensörü, OIS, 4K video kaydı

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0 diyafram açıklığı

NFC: Evet

MicroSD: Var

Parmak izi tarayıcı: Evet

Yazılım: Android Nougat

Fiyat: 399 dolar

Zenfone 4 Pro

Zenfone 4’ün yükseltilmiş modeli diyebiliriz. Diyafram açıklığı f/1.7’ye düşüyor ve x2 optik, x10 dijital zoom imkanı sağlayan bir kameraya sahip. Ayrıca Zenfone 4 modeline göre daha iyi bir işlemci, RAM ve batarya sunuyor. Elbette bunun karşılığında 200 dolar fazladan ödemeniz gerekiyor.

Ekran: 5.5 inç, 1080p, AMOLED

İşlemci: Snapdragon 835

RAM: 6 GB RAM

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

Pil: 3.600 mAh, USB Type-C

Arka kamera: f/1.7 diyafram açıklığı, 2x optik zoom, OIS, 4K video kaydı 16 MP + 8 MP çift kamera

Ön kamera: 8 MP

NFC: Evet

Parmak izi tarayıcı: Evet

Yazılım: Android Nougat

Fiyat: 599 Dolar

Zenfone 4 Selfie

Zenfone 4 Selfie, çift ön kamerası ile selfie meraklılarının çok seveceği bir model. Ancak Snapdragon 430 işlemcisi cihaz performansı konusunda beklentileri düşürüyor.

Ekran: 5.5 inç 2.5D ekran (çözünürlük henüz kesinleşmedi)

İşlemci: Snapdragon 430

RAM: 4 GB RAM

Dahili Depolama Alanı: 64 GB

Pil: 3.000 mAh, MicroUSB

Arka kamera: 16 MP

Ön kamera: 120 derece geniş açı lens, 20 f / 2.0 diyafram ile 20 MP + 8 MP.

NFC: Hayır

MicroSD: Evet

Parmak izi tarayıcı: Evet

Yazılım: Android Nougat

Fiyat: 279 Dolar

Zenfone 4 Selfie Pro

Zenfone 4 Selfie’nin güçlendirilmiş modeli olan cihaz, ön kamerasıyla 4K video kaydı yapabiliyor. Asus’un iddiasına göre Zenfone 4 Selfie’ye göre düşük ışıkta iki kat daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

Ekran: 5.5 inç, 2.5D, 1080p AMOLED ekran

İşlemci: Snapdragon 625

RAM: 3 GB / 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB

Pil: 3.000 mAh, MicroUSB

Arka kamera: 16 MP

Ön kamera: 12 MP + 12 MP çift kamera. F/1.8 diyafram, 4K video kaydı

MicroSD: Evet

NFC: Hayır

Parmak izi tarayıcı: Evet

Yazılım: Android Nougat

Fiyat: 379 Dolar

Zenfone 4 Max

Zenfone 4 Max modeli batarya odaklı bir cihaz. 5000 mAh’lık bataryasıyla sizi asla yarı yolda bırakmaz. Ayrıca diğer modellere göre RAM ve depolama da daha fazla seçeneğe sahiptir.

Ekran: 5.5 inç, HD, IPS ekran

İşlemci: Snapdragon 425 / 430

RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 16 GB / 32 GB / 64 GB

Pil: 5,000 mAh, MicroUSB

Arka kamera: 13 MP + 5 MP, f/2.0 diyafram açıklığı

Ön kamera: 8 MP, f/2,2 diyafram açıklığı

MicroSD: Evet

NFC: Hayır

Parmak izi tarayıcı: Evet

Yazılım: Android Nougat

Fiyatı: 235 Dolar

Zefone 4 Max Pro

Zenfone 4 Max modelinin kamera özelliklerinin biraz daha iyileştirilmiş hali diyebiliriz. 'Ben iyi fotoğraf çekeyim şarjım da dayansın' diyorsanız, bu cihazı tercih edebilirsiniz.