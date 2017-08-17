Asus, Zenfone Serisinin 6 Yeni Modelini Tanıttı!

Asus, Tayvan Taipei'de düzenlediği lansman ile yeni Zenfone 4 serisini tanıttı. 6 farklı modelle gelen Zenfone 4’ler, fotoğraf odaklı cihazlar olarak göze çarpıyor.
İşte tüm detaylarıyla Zenfone 4 serisi:
Zenfone 4
Zenfone 4 için serinin baş karakteri diyebiliriz. Muhtemelen en fazla satılacak cihaz olacak. 120 derecelik görüş açısına sahip kamerasında f/1.8 diyafram açıklığı var. Fotoğraf konusunda kullanıcılarını tatmin edecektir.
- Ekran: 5.5 inç, 1080p, IPS
- İşlemci: Snapdragon 630 / 660
- RAM: 4 GB / 6 GB RAM
- Depolama Alanı: 64 GB
- Pil: 3.300 mAh, USB Tip-C
- Arka Kamera: f/1.8 diyafram açıklığı olan 12 MP + 8 MP ana kamera Sony IMX362 sensörü, OIS, 4K video kaydı
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0 diyafram açıklığı
- NFC: Evet
- MicroSD: Var
- Parmak izi tarayıcı: Evet
- Yazılım: Android Nougat
- Fiyat: 399 dolar
Zenfone 4 Pro
Zenfone 4’ün yükseltilmiş modeli diyebiliriz. Diyafram açıklığı f/1.7’ye düşüyor ve x2 optik, x10 dijital zoom imkanı sağlayan bir kameraya sahip. Ayrıca Zenfone 4 modeline göre daha iyi bir işlemci, RAM ve batarya sunuyor. Elbette bunun karşılığında 200 dolar fazladan ödemeniz gerekiyor.
- Ekran: 5.5 inç, 1080p, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 835
- RAM: 6 GB RAM
- Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB
- Pil: 3.600 mAh, USB Type-C
- Arka kamera: f/1.7 diyafram açıklığı, 2x optik zoom, OIS, 4K video kaydı 16 MP + 8 MP çift kamera
- Ön kamera: 8 MP
- NFC: Evet
- Parmak izi tarayıcı: Evet
- Yazılım: Android Nougat
- Fiyat: 599 Dolar
Zenfone 4 Selfie
Zenfone 4 Selfie, çift ön kamerası ile selfie meraklılarının çok seveceği bir model. Ancak Snapdragon 430 işlemcisi cihaz performansı konusunda beklentileri düşürüyor.
- Ekran: 5.5 inç 2.5D ekran (çözünürlük henüz kesinleşmedi)
- İşlemci: Snapdragon 430
- RAM: 4 GB RAM
- Dahili Depolama Alanı: 64 GB
- Pil: 3.000 mAh, MicroUSB
- Arka kamera: 16 MP
- Ön kamera: 120 derece geniş açı lens, 20 f / 2.0 diyafram ile 20 MP + 8 MP.
- NFC: Hayır
- MicroSD: Evet
- Parmak izi tarayıcı: Evet
- Yazılım: Android Nougat
- Fiyat: 279 Dolar
Zenfone 4 Selfie Pro
Zenfone 4 Selfie’nin güçlendirilmiş modeli olan cihaz, ön kamerasıyla 4K video kaydı yapabiliyor. Asus’un iddiasına göre Zenfone 4 Selfie’ye göre düşük ışıkta iki kat daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.
- Ekran: 5.5 inç, 2.5D, 1080p AMOLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 625
- RAM: 3 GB / 4 GB
- Dahili Depolama Alanı: 64 GB
- Pil: 3.000 mAh, MicroUSB
- Arka kamera: 16 MP
- Ön kamera: 12 MP + 12 MP çift kamera. F/1.8 diyafram, 4K video kaydı
- MicroSD: Evet
- NFC: Hayır
- Parmak izi tarayıcı: Evet
- Yazılım: Android Nougat
- Fiyat: 379 Dolar
Zenfone 4 Max
Zenfone 4 Max modeli batarya odaklı bir cihaz. 5000 mAh’lık bataryasıyla sizi asla yarı yolda bırakmaz. Ayrıca diğer modellere göre RAM ve depolama da daha fazla seçeneğe sahiptir.
- Ekran: 5.5 inç, HD, IPS ekran
- İşlemci: Snapdragon 425 / 430
- RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB
- Dahili Depolama Alanı: 16 GB / 32 GB / 64 GB
- Pil: 5,000 mAh, MicroUSB
- Arka kamera: 13 MP + 5 MP, f/2.0 diyafram açıklığı
- Ön kamera: 8 MP, f/2,2 diyafram açıklığı
- MicroSD: Evet
- NFC: Hayır
- Parmak izi tarayıcı: Evet
- Yazılım: Android Nougat
- Fiyatı: 235 Dolar
Zefone 4 Max Pro
Zenfone 4 Max modelinin kamera özelliklerinin biraz daha iyileştirilmiş hali diyebiliriz. 'Ben iyi fotoğraf çekeyim şarjım da dayansın' diyorsanız, bu cihazı tercih edebilirsiniz.
- Ekran: 5.5 inç, HD, IPS ekran
- İşlemci: Snapdragon 425 / 430
- RAM: 2 GB / 3 GB
- Dahili Depolama Alanı: 32 GB
- Pil: 5,000 mAh, MicroUSB
- Arka kamera: 16 MP + 8 MP, f/2.0 diyafram
- Ön kamera: 16 MP, f / 2.0 diyafram açıklığı
- MicroSD: Evet
- NFC: Hayır
- Parmak izi tarayıcı: Evet
- Yazılım: Android Nougat
- Fiyat: Henüz bilinmiyor