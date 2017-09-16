Asus Zenfone V Tanıtıldı! (5 değil, V)

Asus, Amerika'da yeni bir akıllı telefonunu tanıttı. Model üzerine operatör markası basılmış bir cihaz değil yeni üretilmiş farklı spesifikasyonlara sahip bir ürün.

Asus ABD'de yeni bir akıllı telefon modeli tanıttı. Cihaz V520KL model numarasına sahip ve fena olmayan donanım özellikleri taşıyor.

5.2 inçlik Full HD AMOLED ekran ile gelen cihaz firmanın takipçilerini şaşırtıyor. Pek fazla AMOLED ekranlı telefonu olmayan Asus, bu türden bir paneli daha önce sadece Asus Zenfone 3 Deluxe modelinde kullanmıştı. Kamerasını da bu modelden alan Zenfone V, 23 MP çözünürlüğe sahip f/2.0 açıklıkta ve OIS destekli bir lensi barındırıyor. İşlemci kısmında da 2016'nın en güçlü işlemcilerinden olan Qualcomm Snapdragon 820 sahibi cihaz, neredeyse her açıdan Android kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Diğer belli başlı özellikleri sayacak olursak cihaz 4 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolamaya sahip. MicroSD kart desteğine sahip cihaz ön tarafta 8 MP'lik bir kamera bulunduruyor. 3.000 mAh'lik batarya PowerDelivery 2.0 hızlı şarj teknolojisine sahip USB-C ile doldurulacak.

Şuan Asus'un sitesinde yer alan cihaz, Verizon ile özel olarak satılacak ve şimdilik ABD'ye özel görünüyor. Asus'un bir karar alıp cihazı tüm dünyada satışa çıkarıp çıkarmayacağını bekleyip göreceğiz.