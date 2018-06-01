Asya’nın En Büyük Teknoloji Fuarından İlgi Çeken Görüntüler

Muhtemelen birçoğumuz teknolojik gelişmelerin takibi için gözümüzü Apple, Google veya Silikon Vadisinde bulunan diğer şirketlere çeviriyoruz. Ancak Asya’da kurulan göz alıcı fuarda da dikkat çeken bir dolu gelişme mevcut.

Her yıl Haziran ayında teknoloji dünyasına hakim her kurum ve kişi, gözünü ABD’ye dikiyor. Fakat bu defa WWDC’yi, E3’ü, Silikon Vadisi’ni unutun. Eğer sizler de dünyanın geri kalanının teknolojik alanda ne düzeyde olduğunu görmek istiyorsanız, Tayvan’ın başkenti Taipei bu noktada kesinlikle öncü rol oynuyor. Telefon markalarından tutun da artırılmış gerçeklik sektörlerine kadar birçok türden ürünün yer aldığı Computex 2018, tüm dünyada ilgiyle karşılandı. Gelin bu ürün ve gelişmelerden birkaçını birlikte inceleyelim.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde gökyüzüne dalış

Hepimizin bildiği gibi artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri tüm dünya gibi ülkemizde de kabul görmeye başladı. Tayvan’da düzenlenen teknoloji fuarında da size uçma hissiyatını yaşatacak bir teknoloji ile karşılaşıyoruz. Deneyenlere oldukça etkileyici bir simülasyon yaşatan giyilebilir teknoloji ürünü, ülkemizde de bir hayli rağbet görebilir.

Satranç oynayan robotlar

Tahmin edeceğiniz üzere bazı oyunlar zihninizi bir hayli zorlamanızı gerektirir. Öyle ki satranç oyunu da bunların başında geliyor. Ancak çoğu zaman bir oyun arkadaşı bulamadığından yakınanlar için üretilen robot, sizlerle istediğiniz süre boyunca satranç oynayabilecek. Şu an için yaygınlaşması olanaksızmış gibi görünen bu teknolojik gelişme, belki de bundan 30-40 yıl sonra mutfak robotları kadar sıradan bir ürün olacaktır.

İşaret dili eldivenleri

Aslına bakarsanız işaret dili, hepimizin bilmesi gereken dillerin başını çekiyor. Çoğu kişinin göz ardı ettiği veya üzerinde durmadığı bu konu, fuarda tanıtılan bir ürün sayesinde çözüme kavuşturulmuş durumda. Toplumdaki ayrımı yok etmeyi planlayan bu prototip, konuşmayı eş zamanlı olarak tercüme edebiliyor. Konu hakkında konuşan ürün yapımcıları, işaret dilini metne dökebilecekleri başka bir teknoloji üzerinde de çalıştıklarını da belirttiler.

Zenbo!

Şüphesiz ki teknoloji fuarı denilince aklımıza ilk olarak birbirinden ilginç robotlar geliyor. Zenbo’da Computex fuarının maskotuydu diyebiliriz. Satışa sunulmayan bu robot, her şeye rağmen gösterinin parmakla gösterilen ürünü oldu.

Birbirinden farklı bu ürünler, fuarda gösterime sunulanlardan sadece birkaçıydı. Benzerlerini ülkemizde de görmeyi umduğumuz bu ürünler, kesinlikle ufkumuzu genişletiyor.