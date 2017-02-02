AT&T, 5G kablosuz ağını ABD’nin iki farklı şehrinde bu yıl içinde kullanıma sunacağını ve bu yıl içinde bazı bölgelerde 1 Gbps hızda bağlantı sağlanmasını beklediklerini açıkladı.

AT&T , 5G kablosuz ağını bu yıl içinde Austin ve Indianapolis şehirlerinde kullanıma sunacağını açıkladı. Ayrıca şirket, 5G ağının sağlamasını bekledikleri hızlarla ilgili de bilgi verdi. AT&T’nin yaptığı açıklamaya göre 5G, başlangıçta maksimum olarak 400 Mbps ve üzerinde bir hız sağlayacak. Operatör birleştirmesi ve diğer teknikler sayesinde bu rakamın bu yıl içinde bazı bölgelerde 1 Gbps’e ulaşması bekleniyor.

AT&T’nin bu hamlesi, Ingido olarak adlandırılan ve daha uyarlanabilir ve daha esnek olması beklenen büyük ağ platformu yükseltmesinin bir parçası. Bu ağ platformu, yazılımla şekillendirilmiş ağa çok daha fazla önem verecek ve makine öğrenimi gibi teknolojileri temel alacak. Bu sistemin, 2020 yılı itibarıyla tüm ağın %75’ini oluşturması bekleniyor.

Ancak şu anda 5G standardı tam olarak oluşturulmadığı için 5G uyumlu cihazlar mevcut değil. Bu nedenle, 5G ile ilgili bu tarz yükseltmeler şimdilik son kullanıcı için pek bir anlam taşımıyor. Next Generation Mobile Networks (Gelecek Nesil Mobil Ağlar) Birliği, 5G’nin 2020 yılında tam olarak kullanıma hazır hale geleceğini tahmin ediyor.