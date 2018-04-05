Taksiciler, Uber’le kavga etmenin çözüm olmadığını anladıktan sonra @Taksi isimli uygulamayla Uber benzeri bir sistem kurdular.

İstanbul’da bir süredir taksicilerle Uber arasında bir kavga var. Daha çok sarı taksi sahiplerinden Uber’e doğru olan fiziksel şiddet şeklinde olan kavga daha uzun süre durulmayacak gibi duruyor diyorduk ki, taksiciler kavga etmek yerine yenilikler yapmaya başladılar.

İstanbul’da 1500 taksinin bir araya gelmesi sonucu yeni bir uygulama oluşturuldu. @Taksi uygulaması sayesinde Uber’e benzer bir yapıya dönüşmeye başlayan sarı taksiler, Uber’de bulunan VIP araç, kredi kartıyla ödeme, panik butonu gibi hizmetlerle müşterilerini memnun etmeye çalışacaklar.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman ve @Taksi Genel Müdürü Birtan Pabuçcu, yeni uygulamayı bir basın toplantısıyla tanıttı.

2 yıldır Uber’le hukuki yollardan mücadele ettiklerini belirten Duman, “Biz halkımızın, müşterilerimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz ve bunların tespitini yaptık. Taksiciler olarak kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bu şirkete bir uygulamayla karşılık vermek istedik” dedi.

Bu uygulamayla birlikte araçlar ve şoförlerin de kalitesini yükseltmek istediklerini belirten Duman, @Taksi uygulamasında görev alacak taksiciler için ileri düzey sürüş teknikleri, diksiyon, yabancı dil ve ilk yardım eğitimi vermeyi planladıklarını belirtti. Belediyelerin lisans vermeden önce şoförleri 5-6 ay sürecek eğitimlerden geçirmeleri gerektiğini belirten Duman, İstanbul Belediyesi’nin ticari araç kullanım kartı için, “Bu kart 100 lira karşılığında veriliyor. Bunun en az 5-6 aylık eğitimle verilmesini talep ediyoruz. Sadece aracın kalitesiyle bir mesleğe kalite gelmez. Şoförün haklarını vererek, şoförü ezmeyerek, şoförün kalitesini yükseltirseniz o zaman bu mesleğe kalite gelir. Şoförün üzerinde ekonomik baskı var. Bunların azaltılması için gerekli çalışmaların yapılması lazım. Şoförlük yapacak kişinin tamamen sabıka kaydı, psikoteknik belgesi, sağlık raporu olmak zorunda. Biz, herkesin ticari taksi sürücüsü olmasını istemiyoruz. Lisanslı kişiler bu mesleği yaparsa o zaman kalitenin artacağını düşünüyoruz” diyerek pek çok insanın dile getirdiği sorunlar üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

1500’den fazla üyelerinin olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını söyleyen @Taksi Genel Müdürü Birtan Pabuçcu, şu an 3 çeşit taksilerinin olduğunu belirtti. Uber'in taksimetresiz çalıştığı için pek çok ülkede yasaklandığını belirten Pabuçcu, kendilerinin bu kurala uygun çalıştıklarını, araçlarda taksimetre olduğunu belirtti. VIP araçları uygulamalarına dahil ettiklerini belirten Pabuççu, insanların normal taksi, biraz daha lüks versiyonu turkuaz taksi ve siyah lüks taksileri çağırabileceklerini belirtti.

Eğer siz de @Taksi uygulamasını indirmek istiyorsanız, aşağıdaki linklerden Android ve iOS uygulama linklerine ulaşabilirsiniz.