Atarinin Oyunları Karşımıza Çıkmaya Devam Ediyor

Hepimizin bir dönem oynamış olduğu atari oyunları, güncellenerek karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi de efsane oyun Night Driver, mobil sürümüyle karşımızda.

Atari’nin ilk orijinal Night Driver oyunu, 1976 yılında piyasaya girmişti. Oyun ilk hali ile zamanının en iyi örneğiydi ve uzun bir süre boyunca her kesimden insan oyunun hırsına kapıldı. Şimdi ise Android ve IOS cihazlar için yakında kullanıcısı ile buluşacak olan Night Driver diğer mobil yarış oyunlarına benziyor gibi gözükse de, bir dönemin efsane oyunlarından biri olarak özellikle de bu döneme özlem duyanları epey tatmin edecek gibi.

Night Driver’ın oyun için açıklaması ise şu şekilde: “Orjinalinden esinlenerek yapılmış olan oyunda, oyunculara farklı kayganlık aralığı ve aydınlatılmış karayolunda yarışabilecekleri güçlü araçlar sunulmuştur. Gökyüzünün altındaki sürüşün heyecan verici olacağını düşünüyoruz. Nefes kesici mekânlara, 360 derecelik showrooma ve çoklu oyun modlarına sahip olan oyunda aracınızın görünümünü, performansını ve stilini de yükseltip geliştirebileceksiniz.”

Oyunun eski hali,

Ve güncellenmiş yeni hali,

Dokunmatik ekranda oynanması çok daha zevkli olan mobil yarış oyunu bizce çok eğlenceli görünüyor. Tabii ki konsolda oynamak farklı olsa da, bu tip efsane oyunların artık avcumuzun içerisinde bulunması teknolojinin de ne kadar geliştiğini ortaya koyuyor. Peki sizce efsanelerden olan atari oyunu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Farklı versiyonlarda çoğaltılmalı mı yoksa daha yaratıcı oyunlar mı türetilmeli?