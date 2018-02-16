Geçmişin en büyük oyun firması olan Atari, kripto madencilik piyasasına “Atari Token” ile giriş yapacak.

Hepinizin bildiği üzere geçmişte Atari konsolları hayatımıza girdiğinde, oyun piyasasının neredeyse tamamını Atari firması yönlendiriyordu. Daha sonrasında yaşanan olaylar sonucu bu firma piyasaya tutunmakta güçlük çekti ve iflasın eşiğine geldi.

Atari Game Partners'ın CEO'su Fred Chesnais, son bir kaç yılda yapmış olduğu liderlikle firmayı bu durumdan kurtardı ve kar eden bir şirket haline getirdi. CEO tarafından Polygon’a yapılan açıklamada,”Şirketin yönetimini aldığımda 35 milyon € borcu bulunuyordu ve o yıl içerisinde 30 milyon € zarar ettik. Ancak artık borcumuz bulunmuyor ve kar eden bir firma haline geldik.” dedi.

Son zamanlarda Atari’nin iki büyük stratejiye odaklandığı düşünülüyor. Dijital ürünleri yaygınlaştırmak ve tanıtmak. Dolayısıyla kripto para madenciliği de bunlardan biri. Yatırımcılarını heyecanlandırmak isteyen Chesnais, Atari’nin kendi birimini oluşturarak kripto para sektörüne girmeye hazırlanıyor.

Atari hala herkes tarafından bilinen bir firma ve büyük bir küresel itibara sahip. Chesnais, bu itibardan ve teknolok üstünleriklerinden faydalanarak kripto para madenciliği sektöründe hızla yükseleceklerini düşünüyor. Atari kripto madencilik şirketleriyle ortaklık kuracak ve karın belli bir yüzdesini kendisine alacak. Benzer bir girişim daha öncesinde Kodak tarafından da yapıldı ve oldukça güzel ilerliyor. Peki, sizce Atari kripto madencilik sektöründe başarı sağlayabilecek mi?