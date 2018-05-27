Atari'nin Kurucularından Ted Dabney, Hayata Veda Etti!

Atari ile bir devri açıp bir devri kapatan Ted Dabney, kısa süre önce kanserden dolayı hayata gözlerini yumdu.

Oyun dünyası, en etkili erken dönem isimlerinden birisini kaybetti. Nolan Bushnell ile birlikte Atari'yi kuran Ted Dabney, yemek borusu kanserine karşı tedavi olmaya karar vermesine rağmen hayata gözlerini yumdu.

Ted Dabney ve Bushnell, ilk ticari olarak satın alınabilen arcade oyun Computer Space'i üretti. Dabney ayrıca eski bir asker; ordudan ayrıldıktan sonra Bank of America ve HP'de teknoloji alanında çalıştı.

Sonrasında, çok uzun bir süre kariyerini Atari ile devam ettirdi. Yıllar sonra Bushnell ile anlaşmazlığa düşen Ted Dabney, Atari'den ayrıldı. Sonrasında Bushnell ile küslüklerini daha fazla sürdüremeyen Dabney, onunla birlikte Pizza Time Theater'da çalıştı.

Atari dönemi sonrası Fujitsu, Raytheon ve Teledyne gibi teknoloji şirketleriyle de çalışan Ted Dabney, Atari ve oyun dünyasını 26 Mayıs 2018 tarihinde tabir-i caizse yetim bıraktı.